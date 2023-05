"Ich stelle mich der Kritik - das war immer mein Wesen": Bleibt Hecking beim Club?

Der 1. FC Nürnberg spielt auch in der nächsten Saison in der 2. Liga. Mit einem 1:0 in Paderborn hat der Club den Klassenverbleib unter Dach und Fach gebracht - hinterher übte Dieter Hecking Selbstkritik und kündigte eine Aufarbeitung der Saison an.

Erleichterung: Am Sonntag stellten der 1. FC Nürnberg und Dieter Hecking (im hellblauen Hemd) den Klassenerhalt sicher. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ein Herzschlagfinale war es dieses Mal nicht. Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Club letztmals um seine Existenz als Zweitligist bangen musste. Damals retteten sich die Nürnberger auf höchst dramatische Art und Weise erst im Rückspiel der Relegation durch ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit - jetzt zeichnete sich schon in der ersten Hälfte des letzten Saisonspiels ab, dass der FCN zweitklassig bleiben würde.

Vor dem Hintergrund der eigentlichen Ansprüche sagte Trainer Dieter Hecking nach dem entscheidenden 1:0 in Paderborn: "Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass wir es früher klarmachen."

Vor der Saison hatte der 58-Jährige in seiner Funktion als Sportvorstand das erste Tabellendrittel als Ziel ausgerufen, nachdem der Club in der vorangegangen Saison als Achter ins Ziel gekommen war und sich lange im Dunstkreis der Aufstiegsplätze bewegt hatte. Nun gestand Hecking mit Blick auf Rang 14, der jetzt zu Buche steht: "Wir werden jetzt in aller Ruhe analysieren und uns Gedanken machen, in welcher Form auch immer wir dann die nächste Saison planen."

Wir haben mittlerweile vieles auf den Weg gebracht. Dieter Hecking

Wird er, Hecking, sein Amt als Sportvorstand in der kommenden Spielzeit weiterführen? Als er das am Sonntagnachmittag bei der Pressekonferenz nach dem Paderborn-Spiel gefragt und in diesem Kontext auf ein kritisches Spruchband der Nürnberger Fans angesprochen wurde, da entgegnete Hecking: "Jeder Fan hat das Recht, seine Meinung zu äußern." Und: "Ich stelle mich der Kritik - das war immer mein Wesen."

Viele Verletzungen und eine Fehlentscheidung mit Weinzierl

Das erste Tabellendrittel als Ziel auszugeben, "das hätte ich mir schenken sollen", meinte Hecking und sagte dann noch: "Wir haben mittlerweile vieles auf den Weg gebracht. Dass es in dieser Saison nicht so gelaufen ist, dafür gibt es definitiv objektive Gründe."

So wurde der Club von einer regelrechten Welle an Verletzungen erfasst und traf nach der Trennung von Robert Klauß mit der Bestellung von Markus Weinzierl als Trainer eine gravierende Fehlentscheidung. Als sich Hecking dann selbst als dritter Coach auf die Bank setzte, gelang der erhoffte Aufschwung auch nicht. Zumindest den Super-GAU wendete der FCN am Sonntag aber ab. Nun folgt eine umfassende Aufarbeitung.