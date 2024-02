"Ich schaue nicht jeden Tag auf die Tabelle": Parlatans WSV vor der Hürde Rödinghausen

Der Wuppertaler SV will weiter im Titelrennen mitmischen, es wartet am Samstag mit dem formstarken SV Rödinghausen eine "eklige" Aufgabe. Ein Startelf-Kandidat beim WSV ist dabei Winter-Neuzugang Tom Geerkens.

Regionalliga West Spieltag

Tabelle

Tabellenechner

Transfers

Statistiken

Nach der gelungenen Premiere von Ersan Parlatan (46) als neuer Trainer des Wuppertaler SV (3:1 gegen die U 23 des FC Schalke 04) gastieren die Bergischen, die vor dem 21. Spieltag als Tabellenfünfter sieben Punkte hinter Spitzenreiter Alemannia Aachen rangieren, am Samstag, 14 Uhr, bei einem der form- und heimstärksten Teams der Regionalliga West. Der SV Rödinghausen holte aus seinen letzten vier Spielen die maximale Punktzahl und stellt mit 21 Zählern aus neun Partien die drittbeste Heimmannschaft hinter den Titelaspiranten 1. FC Bocholt (27) und Fortuna Köln (22), die allerdings jeweils schon zwei Begegnungen mehr vor eigenem Publikum absolviert haben.

Der letzte WSV-Erfolg beim SVR liegt schon einige Zeit zurück. Im Oktober 2018 entführten die Bergischen durch Treffer von Christopher Kramer und Jonas-Erwig Drüppel mit dem 2:1 letztmals drei Punkte vom Wiehen. Schon damals gehörten die Offensivspieler Semir Saric (26) und Kevin Hagemann (33) zum Wuppertaler Aufgebot, der jetzige Sportliche Leiter Gaetano Manno (41) war noch als Spieler dabei. "Es ist für jeden Gegner eklig, in Rödinghausen anzutreten", sagt Hagemann, zuletzt Doppeltorschütze gegen Schalke. "Wenn wir an die gezeigte Leistung anknüpfen können, ist aber auch dort etwas drin."

Pytlik fällt noch aus

Bis auf Abwehrspieler Kevin Pytlik, der wegen eines Muskelfaserrisses noch ausfällt, stehen beim WSV alle Spieler zur Verfügung. Neuzugang Tom Geerkens (23), der im Winter vom Drittligisten Arminia Bielefeld ausgeliehen wurde, könnte in Rödinghausen sein Startelf-Debüt im WSV-Trikot geben. Nach seiner Einwechslung gegen S04 hinterließ der Mittelfeldspieler einen starken Eindruck, bereitete mit einer Finte auch den 2:1-Führungstreffer durch Hagemann vor. "Wir treffen in Rödinghausen einen sehr guten Gegner, der in der Tabelle weiter oben stehen müsste", so Geerkens, der erst vor wenigen Wochen mit der Arminia ein Testspiel gegen den SVR bestritt - und deutlich 0:3 verlor.

Klar ist: Das Gastspiel in Ostwestfalen könnte für den WSV richtungweisenden Charakter haben, zumal gleichzeitig auch Alemannia Aachen und Rot-Weiß Oberhausen im Topspiel aufeinandertreffen. "Ich schaue nicht jeden Tag auf die Tabelle. Für uns geht es darum, dass wir unsere Spiele gewinnen, um weiter in der Verlosung zu bleiben", betont Neu-Trainer Parlatan, der während der Vorbereitung den Fokus vor allem auf die Defensivarbeit gelegt hatte. "Wir hatten zuvor zu viele Gegentreffer kassiert, müssen künftig im Mannschaftsverbund enger verteidigen und insgesamt kompakter stehen", so der Fußball-Lehrer. "Beim Offensivspiel geht es unter anderem darum, das Einlaufverhalten und die Boxbesetzung zu verbessern. Wir müssen eine gewisse Torgeilheit entfachen. Die Spieler sollen heiß darauf sein, Tore zu erzielen."

Bisher kommt das bei seinen Spielern ausgezeichnet an. "Wir haben es gegen Schalke schon gut hinbekommen, die Vorgaben des Trainers umzusetzen", meinte etwa der frühere Bundesliga-Profi Charlison Benschop (34), der mit elf Treffern und acht Vorlagen Wuppertals bester Torschütze und Scorer ist. Sein Backup im Sturmzentrum, Damjan Marceta (29/neun Saisontreffer), trifft in Rödinghausen ebenso auf seinen früheren Verein wie Co-Trainer Andy Steinmann (39).

Die weiteren Partien

Abgesehen von Wuppertals richtungsweisender Partie in Rödinghausen steht der 21. Spieltag der Regionalliga West ganz im Sinne des Topspiels zwischen dem frischgebackenen Tabellenführer Alemannia Aachen und dem Tabellendritten Rot-Weiß Oberhausen.

Ansonsten stehen am Samstag noch sechs weitere Partien auf dem Programm. Der frisch entthronte 1. FC Bocholt will nach dem verpatzten Restrundenauftakt gegen Köln II und dem Pokal-Aus unter der Woche gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg zurück in die Spur finden. Für die Hirsch-Elf geht es zum Aufsteiger Wegberg-Beeck.

Im Kampf um den Klassenerhalt stehen für die SSVg Velbert (Fortuna Düsseldorf II), den SV Lippstadt (FC Gütersloh) und RW Ahlen (SC Paderborn II) richtungsweisende Duelle an. Fortuna Köln reist als Favorit nach Wiedenbrück, um dort die Tabellenspitze im Blick zu behalten. Mit dem FC Schalke 04 II und Borussia Mönchengladbach II stehen sich zudem zwei Profi-Reserven gegenüber.

Abgerundet wird der 21. Spieltag am Sonntag mit dem Duell zwischen dem 1. FC Köln II und dem 1. FC Düren.