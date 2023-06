"Ich schäme mich": Polen blamiert sich in Moldawien

Vier Tage nach dem vielumjubelten Sieg gegen Deutschland ist Polen wieder am Boden der Tatsachen. In Moldawien blamierten sich Robert Lewandowski & Co. trotz komfortabler Halbzeitführung.

Konnte die peinliche Niederlage in Moldawien nicht verhindern: Robert Lewandowski. IMAGO/Newspix