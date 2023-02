"Ich schäme mich": Guardiola bereut Aussagen über Gerrard

Pep Guardiola hat sich am Dienstag öffentlich bei Steven Gerrard entschuldigt. Den Ex-Liverpooler hatte er unlängst auf merkwürdige Weise bei einer Pressekonferenz erwähnt.

Die Premier League ist so selbstbewusst, dass sie das Nachholspiel zwischen Tabellenführer Arsenal und Titelverteidiger Manchester City am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) angstfrei in Konkurrenz zu zwei Champions-League-Achtelfinals angesetzt hat. Doch über das Gipfeltreffen in London wollte Pep Guardiola bei seiner Vorab-Pressekonferenz erst mal gar nicht sprechen.

Stattdessen begann der Katalane am Dienstag, noch bevor die erste Frage gestellt wurde, mit diesen Worten: "Ich entschuldige mich bei Steven Gerrard für meine unnötigen und dummen Bemerkungen über ihn. Er weiß, wie sehr ich ihn und seine Karriere bewundere und das, was er für dieses Land getan hat, in dem ich lebe und trainiere."

Was war nur vorgefallen? Am Freitag hatte Guardiola in aufgekratzter Stimmung ManCity gegen die von der Premier League erhobenen Vorwürfe massiver finanzieller Regelverstöße verteidigt und war dabei auf bizarre Art und Weise auch auf Gerrard zu sprechen gekommen. Die Liverpool-Legende, aktuell nach dem Aus bei Aston Villa ohne Trainerjob, war im Titelrennen 2014 im Heimspiel gegen Chelsea folgenschwer ausgerutscht und hatte so indirekt ManCity zur Meisterschaft verholfen.

"Ich weiß nicht, ob wir auch für Steven Gerrards Ausrutscher in Anfield verantwortlich sind", hatte Guardiola sarkastisch gesagt. "War das unser Fehler? Kommt schon!" Obwohl sich die Vorwürfe der Liga auf die Jahre 2008 bis 2018 beziehen, in denen ManCity zahlreiche Titel gewann, findet Guardiola unabhängig von möglichen Sanktionen: "Diese Momente gehören uns - niemand kann sie uns nehmen."

Wieder zieht Guardiola Unbeteiligte mit rein

Gerrard aber hätte er im Nachhinein offenbar lieber nicht erwähnt. "Ich schäme mich dafür, was ich gesagt habe, denn das hat er nicht verdient", sagte Guardiola am Dienstag. "Ich habe meinen Klub nicht gut repräsentiert." Bei Gerrard habe er sich deshalb schon persönlich entschuldigt, doch auch öffentlich müsse er es tun. Beinahe theatralisch zog er sogar auch diesmal Unbeteiligte mit in die Angelegenheit rein: "Ich entschuldige mich bei ihm, Alex, seiner Frau, den Kindern und der Familie, denn es war dumm."

Zur sportlich weitaus spannenderen Frage, ob Erling Haaland gegen Arsenal auflaufen kann, verlor Guardiola dagegen nur wenige Worte: "Wir trainieren heute Nachmittag. Im Moment weiß ich es nicht."