"Ich schäme mich": Grundsatzfragen nach Juves Blamage

Platz acht in der Serie A und in der Champions League unmittelbar vor dem Aus in der Gruppenphase: Juventus Turin liegt am Boden. Das jüngste 0:2 bei Maccabi Haifa bot Anlass, Grundsatzfragen zu stellen - auch nach der Position von Trainer Massimiliano Allegri.

Hängende Köpfe: Dusan Vlahovic und Juventus verloren am Dienstagabend 0:2 in Haifa. Getty Images

Es waren Worte, die ziemlich tief blicken ließen. Als Juventus am Dienstagabend eine Erklärung von Präsident Andrea Agnelli veröffentlichte, war klar, dass etwas im Argen liegen musste. Soeben hatten sich die Turiner mit einem 0:2 bei Maccabi Haifa blamiert, nun legte Agnelli seine Sicht der Dinge dar.

Was der 46-Jährige in drei Absätzen ausführte, unterstrich, was die Mannschaft in den 90 Minuten auf dem Feld offenbart hatte: dass die Probleme, mit denen sich die Bianconeri in diesem Herbst herumschlagen, ziemlich tief liegen.

Agnelli appellierte also an die Gemeinschaft, betonte, dass Zusammenhalt nun großzuschreiben sei, ließ aber auch wissen: "Ich schäme mich für das, was passiert ist." Es war ein Satz, mit dem Juves Präsident auf den Punkt brachte, wie es um seinen Klub gerade bestellt ist. Die Krise ist da - und sie ist tief.

Im Moment können wir nur schweigen. Massimiliano Allegri

Nach den ersten vier Champions-League-Spielen hat Juve fünf Punkte Rückstand auf Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon und steht damit unmittelbar vor dem Aus - und in der Serie A hinkt die Mannschaft im Grunde schon seit Saisonbeginn den Erwartungen hinterher. Derzeit sind die Bianconeri nur Achter, zehn Punkte hinter Tabellenführer SSC Neapel.

Nachdenklich: Massimiliano Allegri. Getty Images

Nach der Blamage von Haifa versicherte Massimiliano Allegri zwar: "Ans Aufgeben habe ich nie gedacht." Allerdings ordnete Juves Trainer auch ein Straftrainingslager bis zum Turnier Stadtderby am Samstag an und gestand: "Das war einer der schlimmsten Tage der letzten Zeit. Im Moment können wir nur schweigen."

Die Liste der Mängel ist lang

Präsident Agnelli steht zwar nach wie vor zu seinem Coach ("Es gibt nicht nur einen einzigen Verantwortlichen") - dass aber überhaupt Fragen nach Allegris Zukunft gestellt werden, liegt an einer Liste an Mängeln, die immer länger und länger wird. Die Abwehr ist bei weitem nicht so stabil, wie man es von Juve gewohnt ist, im Mittelfeld fehlt die Ordnung, und im Spiel nach vorne kommt das Team bisweilen derart bieder und einfallslos daher, dass man sich in dieser Saison nicht nur einmal fragen musste, wie diese Mannschaft überhaupt ein Tor schießen will.

Und als wäre all das nicht genug, berichtet "La Repubblica" nun auch noch davon, dass die Mannschaft gespalten sei. Auf der einen Seite finde sich im Kader zwar eine ganze Reihe an Allegri-Befürwortern, auf der anderen seien aber längst nicht mehr alle Spieler mit Allegri auf einer Linie.

Agnelli ist es noch, doch auch er stellte klar: Schon bald muss Juventus wieder "ganz vorne" dabei sein.