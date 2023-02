"Ich sage nicht alles, was mir durch den Kopf geht": Braunschweigs alarmierender Trend

Eintracht Braunschweig hat nur eines der vergangenen zehn Punktspiele gewonnen. Der Trend ist gefährlich, die Mängelliste lang. Was also ist zu tun?

Es waren auch die Kleinigkeiten, an denen sich nach dem 1:3 in Düsseldorf ablesen ließ, wie es in diesem Moment um die Gemütslage von Michael Schiele bestellt war. Zu Beginn der Pressekonferenz biss sich der 44-Jährige auf die Zunge und meinte: "Ich sage nicht alles, was mir durch den Kopf geht." Und ein paar Sekunden später schüttelte er kurz mit dem Kopf, als er beschrieb, wie dieses eine Gegentor zustande gekommen war.

Ja, Schieles Eintracht ist in diesem Jahr noch nicht auf Touren gekommen. Die Niederlage von Düsseldorf war bereits die vierte im fünften Spiel nach der Winterpause. Braunschweig leistet sich offensiv wie defensiv zu viele Fehler und steht nur noch einen Punkt vor der Abstiegszone, weil man schon vor dem Jahreswechsel fünf Partien ohne Sieg aneinandergereiht hatte.

In Summe hat der Aufsteiger also nur eines der vergangenen zehn Spiele gewonnen. Ein alarmierender Trend, den Schiele in erster Linie auf die unzureichende Abwehrarbeit zurückführt. "Wir müssen schleunigst besser verteidigen - mit mehr Mann, aggressiver und bedingungsloser", betont Braunschweigs Coach, weiß aber auch, dass es auch im Spiele nach vorne Mängel gibt: "Die Gegner machen es uns vor, dass man dort, wo Tore verhindert werden, präsent sein muss und dort, wo Tore geschossen werden, effektiv sein muss."

Beides gelingt der Eintracht derzeit nicht. Ein gefährlicher Mix, der Niederlagen erklärt und eine Aufarbeitung fordert - schließlich stehen nun drei immens wichtige Partien an. Der März, so viel ist klar, wird wegweisenden Charakter haben. Am Sonntag empfängt Braunschweig den Tabellennachbarn Arminia Bielefeld, anschließend steht ein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg an, der selbst im Abstiegskampf steckt - und dann steigt das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96.

Es sind brisante Aufgaben mit hoher Bedeutung, Schiele gibt deshalb vor, was nun zu tun ist. Mit Blick auf die Mängelliste sagt Braunschweigs Trainer: "Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten."