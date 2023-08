"Ich musste mir anhören: 'Sie ist nur noch zum Wasserholen gut'"

Im "Marca"-Interview vor dem WM-Finale wird Jenni Hermoso als "Tänzerin in Stollenschuhen" und "Veteranin mit Peter-Pan-Geist" bezeichnet. Die Spanierin hat über sich aber auch schon Uncharmanteres gelesen.

Viele hatten sie nicht mehr auf der Rechnung. Schließlich hat Jenni Hermoso die ganz große Bühne im Vereinsfußball schon verlassen. Nach insgesamt sechs gewonnenen spanischen Meisterschaften mit drei unterschiedlichen Teams (Rayo Vallecano, Atletico Madrid und dem FC Barcelona) sowie dem Champions-League-Erfolg 2021 mit Barça wechselte sie im Sommer 2022 von den Katalanen zum CF Pachuca nach Mexiko.

Ihrer fußballerischen Qualität schadete der Wechsel nicht - das zeigt die WM. Hermoso kam in allen sechs Spielen zum Einsatz, erzielte drei Tore. Hätte sie nicht im Auftaktspiel gegen Costa Rica einen Elfmeter verschossen, wären es sogar vier gewesen.

Von wegen Abstellgleis also, was übrigens so mancher Experte prophezeit hatte. "Als ich nach Mexiko ging, musste ich mir anhören: 'Sie ist nach Mexiko gegangen, um sich zur Ruhe zu setzen', 'Sie ist am Ende, sie ist nur noch zum Wasserholen gut', 'Ihre Beine sind nicht stark genug'." Körperlich befinde sie sich stattdessen "in einer meiner besten Phasen, und man muss sich nur die Spiele der Nationalmannschaft ansehen, um das zu erkennen".

Mexico hat Hermosos Leben verändert

Auch privat hat sie den Wechsel nie bereut. "Ich war mir bewusst, dass ich die beste Mannschaft der Welt verlasse, um auf der anderen Seite des großen Teichs in einer Liga zu spielen, die nicht so bekannt ist oder weniger Niveau hat", sagt die 33-Jährige. "Aber im Fußball habe ich mich selbst entdeckt, bin viel gewachsen und habe Dinge genossen, die ich vorher nicht genossen habe. Körperlich und geistig habe ich etwas gewonnen, was ich seit vielen Jahren nicht mehr erreicht hatte. Mexiko kam in mein Leben, um es zu verändern."

Veränderung ist Hermoso ja gewöhnt, zumindest auf dem Platz. Mal spielte sie bei der WM in der offensiven Dreierkette rechts, mal links, mal zentral. Auch als Mittelstürmerin war sie in Australien schon zu sehen, voraussichtlich auch im Finale. "Das Mittelfeld ist meine ideale Position, wo ich mich wohler fühle und mein Spiel besser finden kann, aber hier spiele ich in verschiedenen Bereichen. Das hängt von jedem Spiel und jedem Gegner ab", erklärt Hermoso.

Ihre Anpassungsfähigkeit liegt wohl auch in ihrer Kindheit begründet - denn Hermoso ist eine waschechte Straßenfußballerin. "Alles, was ich auf dem Fußballplatz kann, habe ich auf der Straße gelernt: beim Spielen in meinem Viertel, im Park unterhalb des Hauses meiner Großeltern. Und das hat mich zu der Fußballerin gemacht, die ich heute bin. Ich bin sehr dankbar für meine Kindheit, in der ich so viele Dinge erlebt habe, die es mir ermöglicht haben, den Fußball heute auf diese Weise zu genießen", sagt die gebürtige Madrilenin.

Es wird das wichtigste Spiel meines Lebens sein. Jenni Hermoso über das WM-Finale

Nun kann Hermoso mit Spanien ihre Karriere krönen. Wie schon bei der EM geht es gegen England, im Viertelfinale 2022 hatte der spätere Turniersieger mit 2:1 nach Verlängerung die Nase vorn. "In diesem Fall hatten wir nicht das Glück", sagte Hermoso, die in England verletzungsbedingt fehlte. "Es war eine Enttäuschung, weil wir die Chance hatten, weit zu kommen, aber es ist ein anderes Turnier."

Was ein WM-Sieg für sie bedeuten würde, daraus macht Hermoso keinen Hehl. "Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als mit meiner Mannschaft, mit meinem Land, eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Es wird das wichtigste Spiel meiner Karriere und meines Lebens sein."