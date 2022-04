"Ich muss in Topform sein": Was Klopp aus der Bayern-Blamage lernt

Kein Zweifel, der FC Liverpool ist der große Favorit in seinem Champions-League-Halbfinale gegen den FC Villarreal. Reds-Coach Jürgen Klopp warnt aber vor dem Bayern-Bezwinger und dessen "Weltklasse-Coach" Unai Emery.

Der FC Liverpool steht in seiner Jagd nach einer historischer Saison mit vier Titeln vor den entscheidenden Spielen. "Wenn wir dieses Jahr etwas ganz Besonderes schaffen wollen, ist nun der Zeitpunkt gekommen, damit anzufangen", sagte Jürgen Klopp am Dienstagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwochabend gegen den FC Villarreal (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Klopp: "Vielleicht haben Juventus und der FC Bayern sie unterschätzt"

Gegen das "Gelbe U-Boot" sind die Reds in der Favoritenrolle, doch Klopp warnte eindringlich davor, die Spanier auf die leichte Schulter zu nehmen. Immerhin haben diese auf dem Weg ins Halbfinale Juventus Turin (1:1; 3:0) und den FC Bayern (1:0; 1:1) ausgeschaltet. "Vielleicht haben Juventus und der FC Bayern sie unterschätzt", mutmaßte Klopp, "doch das ist etwas, was uns noch nie passiert ist und was uns nach diesen vier Spielen nicht passieren wird - keine Chance."

Besonders Unai Emery zollte Klopp großen Respekt. Villarreals Coach sei ein "detailversessener Weltklasse-Trainer, der einen unglaublichen Job macht". Beeindruckt habe ihn vor allem die Abwehrkunst Villarreals, weshalb er für Mittwochabend ein Geduldsspiel erwarte. "Es wird Momente geben, in denen wir leiden müssen", sagte Klopp, "das weiß ich jetzt schon." Nervös werde er deshalb aber nicht: "Wir sind darauf vorbereitet und unsere Aufgabe besteht dann darin, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen."

Dafür hätten alle bis an die Leistungsgrenze zu gehen, forderte Klopp. "Wir müssen in Topform sein - ich muss in Topform sein." Klopp schloss dabei die Zuschauer explizit mit ein. Er hoffe auf eine ähnlich prickelnde Atmosphäre wie im Halbfinale 2019 gegen den FC Barcelona (4:0), als die Reds ein 0:3 aus dem Heimspiel noch drehten.

Alle Mann an Bord - Nur Roberto Firmino fehlt

Personell kann Klopp nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Roberto Firmino, der nach seiner Fußverletzung bisher nur Laufeinheiten bestreiten kann, stehen den Reds alle Spieler zur Verfügung.