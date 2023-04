"Ich muss aufpassen, was ich sage, aber das ist Männer gegen Kinder manchmal"

Auch gegen Köln stand sich der FC Augsburg teilweise selbst im Weg. Was Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (31) gehörig ärgerte.

Irgendwann musste sie ja enden, die monatelange Serie ohne Heimniederlage. Erstmals seit dem 12. November des Vorjahres (0:1 gegen Bochum) zog der FC Augsburg am Samstagnachmittag beim 1:3 gegen Köln in der eigenen Arena den Kürzeren - und hat so eine gewaltige Chance im Kampf um den Klassenerhalt vertan.

Aktuell hat das Sieben-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz zwar noch Bestand, am Ostersonntag kann die Konkurrenz im Keller aber theoretisch aufschließen. "Es wird noch ein harter Weg", prophezeit Kapitän Gouweleeuw, der auch in seiner Bewertung der Heimniederlage kein Blatt vor den Mund nahm.

Der FCA war solide ins Spiel gekommen, hatte sich dann aber - wie schon so oft zuletzt - durch billige Fehler schnell um den Lohn gebracht. Plötzlich führte der FC 2:0, und spätestens nach dem ebenfalls vermeidbaren 1:3 waren die Augsburger geschlagen. "Wir machen zu viele Fehler in den entscheidenden Momenten", erkannte auch Sportgeschäftsführer Stefan Reuter.

Dass gegen Köln mit dem gesperrten Ermedin Demirovic und dem angeschlagenen Mergim Berisha beide Topscorer fehlten, machte sich deutlich bemerkbar. "Ich glaube aber nicht, dass es daran gelegen hat", analysierte Gouweleeuw. "Wir wussten vorher, was dieses Spiel bedeutet, aber in diesen entscheidenden Spielen sind wir einfach nicht da. Das ist jetzt schon oft genug so gewesen, dann stellt sich die Frage: ist das Mentalität oder Qualität? Man muss sich hinterfragen. Wir waren heute einfach nicht gut genug."

Gut eingestellt habe Trainer Enrico Maaßen die Mannschaft zwar schon, versicherte Gouweleeuw, doch auf die Taktik "kommt es in solchen Spielen gar nicht an". Stattdessen, ganz simpel: "Zweikämpfe gewinnen, zweite Bälle gewinnen." Eine Mängelliste am Samstag, und der Kapitän wurde deutlich: "Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir noch… da muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber das ist Männer gegen Kinder manchmal in den Zweikämpfen, wie wir die ganze Zeit auf den Boden fallen. Das darf einfach nicht passieren." Vielleicht ein Warnschuss zur rechten Zeit.