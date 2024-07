"Ich möchte zum dritten Mal in Folge aufsteigen": Duisburger Neuaufbau um Hahn

Mit runderneuertem Kader und klarem Ziel geht der MSV Duisburg in der Regionalliga West an den Start. Eine wichtige Rolle im Team von Neu-Coach Dietmar Hirsch soll "Aufstiegsexperte" Alexander Hahn einnehmen.

Alexander Hahn geht beim MSV Duisburg voran. Für den 31-Jährigen gibt es nur ein Ziel. Er will das Triple. "Ich möchte zum dritten Mal in Folge aufsteigen", sagt der Neuzugang. Mit Preußen Münster schaffte der Innenverteidiger in den letzten zwei Jahren den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Nun will Hahn bei den Zebras seine persönliche Erfolgsserie fortsetzen.

Hahns Kampfansage deckt sich mit den Ansprüchen seines neuen Arbeitgebers. Der MSV will den Drittliga-Abstieg als Betriebsunfall umgehend korrigieren. Im Konzept von Trainer Dietmar Hirsch spielt der Abwehrmann eine Schlüsselrolle. Der 52-Jährige bezeichnet Hahn als einen Spieler, der "seine Führungsqualitäten auf und neben dem Platz einbringen wird."

"Es gibt nichts Besseres für mich"

Hahn wäre gerne in Münster geblieben, die Preußen boten ihm jedoch nach der abgelaufenen Saison keinen neuen Vertrag an. Bei der Duisburger Offerte musste er nach eigenem Bekunden trotz weiterer Angebote nicht lange überlegen. "Es gibt nichts Besseres für mich", lobt Hahn das Duisburger Umfeld. Hahn ist einer von bislang 15 externen Neuzugängen. Ihn reizt der Neuaufbau des Teams. Der Routinier will in Duisburg zudem die jungen Spieler an die Hand nehmen. "Jeder im Kader ist wichtig, auch die Nummer 25", sagt Hahn, der beim MSV zu den Kandidaten für das Amt des Mannschaftskapitäns zählt.

Als designierter Abwehrchef soll Hahn zur Stabilität der Defensive entscheidend beitragen. Trainer Hirsch, der in den Testspielen bislang variabel mit einer Vierer- und einer Dreierkette arbeitete, sieht das Team insgesamt auf dem richtigen Weg. Im Trainingslager im niederländischen Epe legte er in der vergangenen Woche nicht nur konditionelle und spielerische Grundlagen, sondern auch großen Wert auf das Teambuilding. "Alle ziehen mit, die Spieler gehen sehr respektvoll miteinander um", lobt der Coach den Teamgeist. Der Spaß an der Arbeit nimmt eine wichtige Rolle ein.

Kein Selbstläufer

Das ist auch für Alexander Hahn wichtig. "Ich stehe dafür, dass ich oft ein Lächeln auf dem Gesicht habe. Ich bin immer positiv. Ohne Spaß kannst du keinen Erfolg haben." Der Aufstiegsexperte weiß, dass die Duisburger Mission kein Selbstläufer werden wird, im Saisonverlauf wird es Widerstände geben. Dieser Herausforderung will sich Hahn mit seinen Mitstreitern stellen. Davor ist ihm nicht bange: "Wir müssen an uns selbst glauben und unsere Stärken durchbringen. Wenn wir unser Ding durchziehen, wird es nicht so leicht sein, uns zu schlagen."