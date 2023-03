"Ich möchte Geschichte schreiben": Atik bleibt in Magdeburg

Baris Atik spielt auch in Zukunft für den 1. FC Magdeburg. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und in diesem Zuge von einer "Herzensangelegenheit" gesprochen.

Es sind beeindruckende Zahlen, die Baris Atik vorzuweisen hat. Seit er für Magdeburg spielt, hat er in 74 Spielen nicht weniger als 33 Tore geschossen und deren 38 vorbereitet. Beim FCM blüht Atik auf - und nun ist klar, dass der Offensivspieler auch in Zukunft für den FCM spielen wird.

"Für mich ist der 1. FC Magdeburg etwas ganz Besonderes", sagte Atik im Zuge seiner Vertragsverlängerung, "ich fühle mich im Verein mit diesen sensationellen Fans enorm wohl und sehr wertgeschätzt. Deshalb ist es mir nicht schwergefallen, meinen Vertrag zu verlängern. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich möchte, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem Klub weiterhin Geschichte schreiben."

Im Vorjahr hatte Atik mit 19 Toren und 22 Vorlagen einen Drittliga-Rekord aufgestellt und Magdeburg zurück in die 2. Bundesliga geführt. Derzeit steht der FCM auf Rang 13, drei Punkte vor der Abstiegszone. In 19 Partien hat Atik fünf Tore und ebenso viele Assists in seiner persönlichen Bilanz stehen. Klar also, dass die Freude in Magdeburg groß ist, dass der Offensivmann weiterhin für den FCM spielt.

Die Verlängerung ist ein Zeichen

"Baris hat sich bei uns zu einem Führungsspieler entwickelt, der auch in der Kabine viel Verantwortung übernimmt", sagt Geschäftsführer Otmar Schork, während Trainer Christian Titz meint: "Baris ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, der für uns sowohl auf als auch neben dem Platz eine zentrale Rolle spielt. Es ist sehr schön und freut mich enorm, dass er sich dazu entschlossen hat, in Magdeburg zu bleiben."

Wie lange Atiks neuer Vertrag läuft, gab der FCM nicht an. Dass der 28-Jährige aber bleibt, weil der Klub für ihn "eine Herzensangelegenheit" geworden ist, seit er sich ihm im Januar 2021 angeschlossen hat, ist durchaus ein Zeichen, das Magdeburg im Abstiegskampf abschickt.