"Ich mag diesen Fußball": Warum Xabi Alonso vom VfB schwärmt

Wenn am Sonntag der Tabellenführer beim Dritten in Stuttgart antritt, kommt es auch zu einem Duell zweier Mannschaften, die in dieser Saison die Fans mit ihrem offensiven Fußball begeistern. Auch Leverkusen Trainer Xabi Alonso schwärmt vom VfB, in dessen Spiel er Ähnlichkeiten zu dem von Bayer 04 sieht.

Leverkusens Coach Xabi Alonso und VfB-Trainer Sebastian Hoeneß beim Duell Ende vergangener Saison. IMAGO/Eibner