"Ich mache beide": Williams' leere Versprechungen kosten Boston den Sieg

Grant Williams von den Boston Celtics hat mit leeren Versprechungen für Schlagzeilen gesorgt und sein Team um den Sieg gebracht. Die NBA am Dienstagmorgen.

"Ich mache beide." So ein Satz fällt einem auf die Füße, wenn man Worten keine Taten folgen lässt - und das auch noch vor laufender Kamera. Grant Williams, Guard der Boston Celtics, ist das passiert. 0,8 Sekunden vor Schluss des vierten Viertels bekam er zwei Freiwürfe zugesprochen. 109:109. Durchaus selbstbewusst kündigte Williams Gegenspieler Donovan Mitchell an, beide Würfe zu versenken. Er traf keinen von beiden. Und die Partie ging in die Verlängerung, in der sich - Karma! - Cleveland schließlich mit 118:114 durchsetzen konnte.

"Das ist Teil des Spiels", sagte Celtics-Trainer Joe Mazzulla, "er hat sie nicht absichtlich verworfen. Man muss in der Lage sein, damit klarzukommen." Mitchell, der kurz vor Williams' Ansage zwei Freiwürfe zum Ausgleich verwandelt hatte, beendete das Spiel als bester Werfer des Abends mit 40 Punkten. Williams kam auf zwölf.

Cleveland festigte Platz vier im Osten (41:26), Boston, das Superstar Jayson Tatum und Center Al Horford schonte, ist Zweiter (45:21) hinter Milwaukee (46:18).

Lillard schafft Triple-Double, Embiid 42

Den dritten Rang der Eastern Conference belegen die Philadelphia 76ers, die in einem Spiel ohne große Abwehrbemühungen mit 147:143 gegen die Indiana Pacers um Tyrese Haliburton (40/16 Assists) gewannen. Center Joel Embiid sammelte 42 Punkte, James Harden verteilte satte 20 Vorlagen und Daniel Theis blieb beim Gegner abermals auf der Bank sitzen. Philly steht nun bei 42:22.

Ein Blick noch in den Westen. Spitzenreiter Denver Nuggets (46:19) gewann 118:113 gegen die Toronto Raptors und drehte dabei in den letzten gut zwei Minuten mit einer 13:2-Serie noch einen Sechs-Punkte-Rückstand in einen Sieg.

Damian Lillard schaffte beim 110:104 seiner Portland Trail Blazers bei den Detroit Pistons ein Triple-Double: 31 Punkte, 13 Rebounds und zwölf Vorlagen. Portland hält mit 31:34 den begehrten Rang zehn im Westen vor den punktgleichen Los Angeles Lakers.

Auch Polizei ermittelt gegen Morant

Nach der NBA hat nun auch die Polizei in Glendale/Colorado Ermittlungen gegen Ja Morant aufgenommen. Der Star der Memphis Grizzlies hatte am Wochenende in den Sozialen Medien ein Livevideo gestreamt, in dem er in einem Nachtclub eine Pistole in die Kamera hält.

Der Vorfall ereignete sich im Großraum Denver, Memphis hatte am Freitag gegen die dort ansässigen Nuggets gespielt. Die Behörden untersuchen, ob Morant im "Shotgun Willie's" gegen Waffengesetze verstoßen hat. Der 23-Jährige wurde von seinem Klub zunächst für zwei Spiele suspendiert. Noch ist unklar, wann Morant ins Aufgebot zurückkehren wird.

Morant hat sich für sein Verhalten entschuldigt und seine Accounts bei Instagram und Twitter gelöscht. "Ich werde mir eine Auszeit nehmen und versuchen, Methoden zu lernen, wie ich mit Stress besser umgehen kann", so Morant.