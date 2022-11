"Ich liebe es, in Deutschland zu spielen": Zverev sagt für München zu

Olympiasieger Alexander Zverev schlägt auch im kommenden Jahr beim Münchner Tennisturnier auf.

Spielt gerne in Deutschland: Alexander Zverev. IMAGO/PanoramiC

"Ich liebe es immer, in Deutschland zu spielen. Hoffentlich kann ich den Titel auch gewinnen", sagte Zverev in einer Videobotschaft am Donnerstagabend.

In diesem Jahr hatte der 25-Jährige, der momentan aufgrund einer Fußverletzung pausiert, zum Auftakt gegen den späteren Sieger Holger Rune verloren. Der dänische Youngster hatte bereits seine erneute Teilnahme an dem ATP-Event bestätigt. Das Sandplatzturnier auf der Iphitos-Anlage, das Zverev bereits zweimal gewinnen konnte, findet 2023 vom 17. bis 23. April statt.