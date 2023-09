"Ich liebe diesen Sport": Proschwitz kickt künftig in der Verbandsliga

Sechstligist VfB Eppingen kann sich über einen namhaften Neuzugang freuen. Der ehemalige Profi Nick Proschwitz verstärkt den Verein aus der Verbandsliga Baden. Nach über 14 Jahren im Berufsfußball hatte der 36-Jährige im Sommer seine Schuhe an den Nagel gehängt. Nun kehrt er, wohlgemerkt auf etwas kleinerer Bühne, wieder zurück.

Seine Karriere ließ Nick Proschwitz in den letzten zwei Jahren bei der TSG Hoffenheim II ausklingen. Die Bilanz bei seiner letzten Station: 31 Treffer und acht Vorlagen in 60 Partien. Im Sommer beendete der 36-Jährige dann seine Profi-Laufbahn und wurde Co-Trainer der Hoffenheimer U 17.

Trotz seiner Tätigkeit beim Bundesliga-Klub vermisste es Proschwitz offenbar, selbst die Fußballschuhe zu schnüren und freut sich nun auf ein neues Kapitel: "Ich spiele einfach gerne Fußball, ich liebe diesen Sport. Ebenso bin ich fit und möchte einfach noch neben dem Trainerjob Fußball spielen."

Ausgesprochen hat er diese Zeilen bei der Präsentation seines zukünftigen Vereins: Denn Proschwitz neue sportliche Heimat ist der Sechstligist VfB Eppingen. Chef-Trainer Christian Schweinfurth zeigte sich in der Meldung überzeugt, dass Proschwitz einiges von seiner Erfahrung an die Spieler weitergeben kann. "Er ist ein weiteres Puzzle-Stück auf dem Weg, das Team besser zu machen." Der Kontakt zum Verein kam durch Bekannte des ehemaligen Profis zu Stande.

Torschützenkönig in der 2. Liga

In seiner Profi-Laufbahn kommt Proschwitz auf insgesamt 172 Pflichtspiel-Treffer. Mit 35 Jahren verwirklichte sich für ihn im Trikot der TSG am letzten Spieltag der Saison 2021/22 noch der Traum von der Bundesliga. Insgesamt 26 Minuten durfte er dort bei einer 1:5-Niederlage in Gladbach ran.

Seine erfolgreichste Zeit erlebte der gebürtige Weißenfelser aber in der Spielzeit 2011/12 wo ihm in 33 Spielen für Zweitligist SC Paderborn 17 Treffer gelangen und er damit geteilt mit Olivier Occéan (Fürth) und Alexander Meier (Frankfurt) Torschützenkönig der Liga wurde. Nach Stationen in der Schweiz, England sowie Belgien und den Niederlanden kehrte er 2018 zurück nach Deutschland. Mit dabei: 26 Premier-League Minuten im Jahr 2013 für Hull City. Nun sollen noch einige Einsätze - und vor allem auch Tore - in der Verbandsliga Nordbaden dazukommen.