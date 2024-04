"Ich kann nicht mehr": Rondo beendet seine Karriere

Rajon Rondo hat seine Karriere für beendet erklärt. Der geniale Passgeber war lange Zeit Anker im Spiel der Celtics, später ein Wandervogel in der NBA. An der Seite von Dirk Nowitzki gelang ihm einst der erhoffte große Wurf nicht.

In der Bubble von Orlando wurde Rajon Rondo 2020 noch einmal Champion. NBAE via Getty Images

Der zweimalige NBA-Champion Rajon Rondo hat nach rund zwei Jahren ohne Spiel seine Karriere für beendet erklärt. "Es ist vorbei, ich kann nicht mehr", sagte der 38 Jahre alte frühere Teamkollege von Dirk Nowitzki im Podcast "All The Smoke".

Rondo, der zu seinen Topzeiten zu den besten Point Guards der Liga zählte, hatte 2008 mit den Boston Celtics (4:2 gegen die Los Angeles Lakers) und 2020 mit eben jenen Lakers (4:2 gegen Miami) - zu Corona-Zeiten in der Bubble von Orlando - den Meistertitel gewonnen. 2015 scheiterte er an der Seite Nowitzkis mit den Dallas Mavericks in der ersten Playoff-Runde mit 1:4 an den Houston Rockets.

Acht Jahre im Garden

Nach achteinhalb Jahren bei den Celtics (2006 bis 2014) wurde Rondo später zum Wandervogel und spielte für acht weitere Teams. Zuletzt stand der viermalige All-Star 2022 bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag.

Mit 7584 Assists belegt Rondo im Alltime-Ranking der besten Passgeber in der NBA aktuell Rang 15.