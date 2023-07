"Ich hoffe, Sie kommen öfter": Alcaraz zählt auf royale Unterstützung

Nach dem Finaltriumph über Novak Djokovic im Finale von Wimbledon war Carlos Alcaraz schier überwältigt. Der unterlegene Serbe fand trotz seiner Enttäuschung versöhnende Worte.

In seinem überhaupt erst zweiten Grand-Slam-Finale hat sich Carlos Alcaraz gleich mit seinem zweiten Major-Titel gekrönt. Gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic setzte sich der junge Spanier mit 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 durch. Entsprechend sahen die Gefühlslagen bei den beiden Hauptprotagonisten aus.

Alcaraz: "Ein Traum wird wahr für mich"

"Ein Traum wird wahr für mich", sagte ein überwältigter Alcaraz, nachdem er aus den Händen von Prinzessin Kate den Challenge Cup entgegengenommen hatte. "Ich bin wirklich sehr stolz auf mich und auf mein Team und all die harte Arbeit, die wir investieren, um diese Momente zu erleben", sagte Alcaraz. Auf der Tribüne applaudierte der spanische König Felipe VI. "Ich habe zweimal vor Ihnen gespielt. Beide Male habe ich gewonnen. Ich hoffe, Sie kommen öfter", sagte Alcaraz und sorgte für Lacher bei den rund 15.000 Zuschauern.

Der 20-Jährige will Djokovic in Zukunft weiter herausfordern. Auf die Frage, ob er sich jetzt als der große Rivale des Serben sehe, sagte Alcaraz im Anschluss an die Zeremonie bei ESPN: "Das hoffe ich. Ich denke, ich habe gezeigt, dass ich mich mit ihm auf den größten Bühnen in epischen Matches messen kann. Ich bin bereit, weiterzumachen und der große Rivale von Novak zu sein." Nach seinem Sieg im Queens-Club beim Vorbereitungsturnier von Wimbledon ist es überhaupt erst sein zweiter Titel auf Rasen. "Ich habe mich in den Rasen verliebt", so der Spanier.

"Ich dachte, ich hätte mit dir Probleme auf Sand oder auf Hartplatz, aber doch nicht auf Rasen." Novak Djokovic

Djokovic, der die Chance verpasst hat, den achten Wimbledon-Titel zu gewinnen und damit mit Rekordsieger Roger Federer gleichzuziehen, zeigte sich als fairer Verlierer. "Ich habe heute gegen einen besseren Spieler verloren", sagte der Serbe. "Wahnsinn, was für eine Qualität du am Ende des Matches gezeigt hast. Du verdienst diesen Sieg absolut", sagte Djokovic, der ergänzte. "Ich dachte, ich hätte mit dir Probleme auf Sand oder auf Hartplatz, aber doch nicht auf Rasen." Zudem attestierte Djokovic dem 16 Jahre jüngeren die "spanische Stierkampf-Mentalität".

Bezüglich der sich womöglich anbahnenden Rivalität pflichtete Djokovic seinem Kontrahenten bei. "Ich hoffe, wir spielen auch bei den US Open gegeneinander, es ist gut, wenn sich die Nummer eins und die Nummer zwei in einem fast fünfstündigen Thriller duellieren." Als er seinen Sohn auf der Tribüne sah, kamen dem Serben die Tränen. "Ich liebe dich und gebe dir nachher eine dicke Umarmung."