"Ich hoffe, er kann sich gut entwickeln": Dzekos Tipp an "Nachfolger" Pejcinovic

Noch steht Dzenan Pejcinovic am Anfang seiner Karriere, der 17-Jährige gilt jedoch als Riesentalent, um das zahlreiche Klubs in Europa buhlten. Gelandet ist der Stürmer in Wolfsburg - wo er viele an Ex-Torjäger Edin Dzeko erinnert. Der freut sich über seinen "Nachfolger".

Der Youngster und sein "Vorgänger": Dzenan Pejcinovic (li.) und Edin Dzeko.