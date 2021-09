"Ich höre noch lange nicht auf": Was von Cristiano Ronaldo übrig ist

Mehr Tore oder mehr Rekorde, wer weiß das bei Cristiano Ronaldo schon noch genau. Wie CR7 auch mit 36 Jahren noch Wege findet, Manchester United Hoffnung zu machen.

Klar, der Nostalgiefaktor. Eine nette Geschichte, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Aber Zweifel daran, ob ein 36-jähriger Cristiano Ronaldo Manchester United wirklich noch einmal besser machen kann, wurden an der einen oder anderen Stelle auch laut.

Sprinten könne er nicht mehr, dribbeln sowieso nicht, und so weiter und so fort. Im Strafraum lauern, Bälle fordern, Elfmeter verwandeln und Kopfballtore - das sei es, was von CR7 im Herbst seiner Karriere noch übrig ist.

Bruno oder Cristiano? Der verschossene Elfmeter

Das erste Spiel, das der Portugiese nach der Bekanntgabe seines Wechsels zurück auf die Insel bestritt, war für die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Irland. Als nach einer Viertelstunde sein künftiger Vereinskamerad Bruno Fernandes im Strafraum zu Fall gebracht wurde - diese Frage wird sich nun auch in Manchester stellen -, trat Cristiano Ronaldo zum Elfmeter an - und verschoss.

Der erfahrene EM-Torschützenkönig hatte ein wenig die Nerven verloren, hatte aufgebracht nach Dara O'Shea geschlagen, weil der Ire ihm den Ball vom Punkt spitzelte. Schon da hatte er nicht getroffen. Es folgte - gegen den erst 19-jährigen Gavin Bazunu vom englischen Drittligisten Portsmouth - ein ungenauer Strafstoß, untypisch für CR7. Auch fünfmalige Weltfußballer sind vor Abnutzungserscheinungen nicht gefeit.

Doch frei nach Sepp Herberger hat noch ein jedes Spiel 90 Minuten gedauert und Cristiano Ronaldo wäre nicht Cristiano Ronaldo, wenn er es seinen Kritikern nicht doch irgendwie wieder gezeigt hätte. Wenn schon nicht per Elfmeter, dann eben mit dem Kopf. Denn noch immer steigt keiner so hoch wie CR7, der in der 89. Minute auf 1:1 stellte und diesmal zu keinem gewöhnlichen Torjubel abdrehte.

Iraner Ali Daei abgeschüttelt

110 Länderspieltore hat in der langen Geschichte des Fußballs noch keiner geschossen, der Rekordbrecher - zuvor mit dem Iraner Ali Daei bei 109 Treffern gleichauf - wusste das natürlich genau. "Ich höre mit dem Zählen noch lange nicht auf", drohte Cristiano Ronaldo hinterher auf seinen sozialen Kanälen, schließlich seien seine Tore "Momente der Einigkeit und der Freude für Millionen von Portugiesen auf der ganzen Welt".

"Dieser Rekord ist ganz oben bei jenen Erfolgen angesiedelt, die mich wirklich stolz machen", wurde der Portugiese, der davon "glücklicherweise ein paar gebrochen" hat, geradezu sentimental. So sentimental, dass er seine aktuellste Bestmarke in der Nachspielzeit mit dem 2:1-Endstand sogleich ausbaute. Per Kopf natürlich. Weil das, was von Cristiano Ronaldo noch übrig ist, meistens trotzdem reicht.