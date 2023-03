"Ich höre auf": Barta beendet seine beeindruckende Karriere

Dem Tiefschlag mit Düsseldorf in den Play-offs folgt das Aus: Alexander Barta beendet nach mehr als 1000 Ligaspielen seine aktive Spielerkarriere, wie die DEG am Donnerstag mitteilte.

"Ich bin glücklich, dass ich so viele Jahre meiner Leidenschaft Eishockey auf höchstem Niveau nachgehen konnte. Dieser Sport hat mich geprägt, ich habe viele herausragende Menschen kennengelernt und tolle Spiele und Stunden auf dem Eis erlebt", kommentierte Alexander Barta sein Karriereende, der mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2010 Vierter wurde und nach 152 Einsätzen bereits 2014 zurückgetreten war.

Insgesamt bestritt der 40-Jährige in 20 Spielzeiten 1010 Partien in der DEL. Dabei ging der frühere Nationalspieler auch für die Eisbären Berlin, die Hamburg Freezers, den EHC Red Bull München und den ERC Ingolstadt aufs Eis. Zudem war er in Schweden aktiv.

Barta, der 2016 nach Düsseldorf gewechselt war, erzielte für seinen letzten Klub in 367 Spielen 95 Treffer und bereitete 137 weitere vor. Zudem war er seit 2018 Kapitän. Noch in der diesjährigen Play-off-Viertelfinal-Serie gegen den ERC Ingolstadt, die mit 1:4 verloren ging, überzeugte der Routinier mit vier Toren und fünf Vorlagen in fünf Spielen.

"Ich habe schon während der Saison gemerkt, dass der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ich höre auf", so Barta, der mit Berlin 2005 seine einzige Meisterschaft feierte.

Kreis würdigt den Ex-Nationalspieler

"Für mich ist er eine absolute Führungsperson mit einer langen und erfolgreichen Karriere", würdigte Bundestrainer Harold Kreis den scheidenden DEG-Kapitän. "Wenn er sein Wissen übermitteln kann, wäre das für die Entwicklung im deutschen Eishockey wichtig." Gut also, dass Barta der DEG auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn erhalten bleibt. In welcher Funktion, steht noch nicht fest.