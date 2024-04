"Ich hatte Glück": Warum Trimmel für sein Handspiel nicht Rot sah

Dem entscheidenden Tor der Partie Leverkusen gegen Union Berlin ging eine knifflige Szene voraus. Union-Kapitän Christopher Trimmel hatte am Ende Glück, nicht vom Platz geflogen zu sein - und gestand dies auch offen ein.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Schiedsrichter Benjamin Brand plötzlich mächtig zu tun. Zunächst stellte er Robin Gosens - vollkommen zu Recht - mit Gelb-Rot vom Platz, nach dem folgenden Freistoß für Bayer 04 Leverkusen gab es dann gleich mehrere Entscheidungen zu treffen für den Unparteiischen. Piero Hincapie hatte aus dem Getümmel an den Innenpfosten geschossen, über Amine Adli und Borja Iglesias gelangte der Ball zu Odilon Kossounou, der ihn schließlich über die Linie beförderte.

Ein Tor, das keine Anerkennung fand, weil Adli, der den Ball am Boden liegend berührte, bei Hincapies Schuss im Abseits gestanden hatte. Und trotzdem lag Leverkusen wenige Momente später in Führung. VAR Patrick Hanslbauer hatte Brand in die Review Area zitiert, der Referee auf Elfmeter entschieden, weil Union-Kapitän Christopher Trimmel Hincapies Schuss mit dem Arm abgelenkt hatte. Das Vergehen geschah, bevor Adli strafbar eingriff und war dementsprechend zu ahnden - so weit, so richtig.

Ich war mir ziemlich sicher, dass der Ball reingeht. Christopher Trimmel

Aber warum sah Trimmel für sein Handspiel, das ein potenzielles Tor Hincapies verhindert hatte, nicht die Rote Karte? "Ich hatte am Ende Glück", gestand der Österreicher im Anschluss an die Partie ein. "Der Schiedsrichter hat so argumentiert, dass sie nicht sicher waren, ob der Ball ins Tor gegangen wäre. Deswegen habe ich keine Karte gesehen." Nicht einmal eine Gelbe. "Es gab wohl eine Kameraeinstellung, in der man nicht sicher war, ob der Ball ins Tor geht. Wenn er sicher ins Tor gegangen wäre, wäre es Rot gewesen."

Eine Argumentation, die allerdings nicht mit den Regularien übereinstimmt. Dort heißt es nämlich unter Regel 12: "Wenn ein Spieler ein Tor oder eine offensichtliche Torchance des Gegners durch ein Handspielvergehen vereitelt, wird er unabhängig vom Ort des Vergehens des Feldes verwiesen (mit Ausnahme des Torhüters im eigenen Strafraum)." Selbst wenn Trimmel also kein Tor vereitelt hatte, so vereitelte er zumindest eine offensichtliche Torchance - zumal der Rechtsverteidiger ehrlich lachend zugab: "Ich war mir ziemlich sicher, dass der Ball reingeht." Rot für Trimmel wäre also die korrekte Entscheidung gewesen.

Dass es ein klares Handspiel war, das gab Trimmel ebenfalls unumwunden zu. "Ich wusste nur, dass ich vor dem Tor stehe", erklärte er die Situation. "Der Schuss kam und dann macht man so eine Reaktion instinktiv, das man gegen den Ball geht, das kann man irgendwie gar nicht vermeiden."

Folgen für den Ausgang der Partie hatte die Fehlentscheidung letztlich nicht, Leverkusen gewann auch mit Elf gegen Zehn statt mit Elf gegen Neun. "Es wäre schön gewesen, wenn wir zu elft zu Ende gespielt hätten und nicht den Elfmeter verschulden", sagte Trimmel. "Ich hatte schon das Gefühl, dass wir dann vielleicht einen Punkt mitnehmen." Punkten kann Union wieder am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel in Augsburg - ohne den gesperrten Gosens, aber mit dem nicht gesperrten Trimmel.