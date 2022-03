"Ich hatte Gänsehaut": Der besondere Abend des Christian Eriksen

Eine schöne Geschichte hatte der Fußball mal wieder am Samstagabend zu bieten. Christian Eriksen feierte sein Comeback in der Nationalmannschaft - und es hätte kaum besser laufen können.

Mit Christian Eriksen im dänischen Trikot verbinden alle Fußballfans einen schlimmen Moment. Bei der vergangenen EM im Sommer hing das Leben des Mittelfeldmannes am seidenen Faden, er hatte auf dem Platz einen Herzstillstand. Aber durch schnellen und guten Einsatz der Ärzte ging alles am Ende gut aus, der 30-Jährige konnte nach einigen Monaten wieder auf den Fußballplatz zurückkehren, spielt nun mit Defibrillator.

Vor etwa einem Monat gab Eriksen sein Pflichtspielcomeback, mittlerweile kickt er in der Premier League für den FC Brentford. Sein nächstes Comeback erlebte der feine Fußballer am Samstagabend, als er wieder im Kreise der Nationalmannschaft weilte. Den ersten ganz großen Gänsehaut-Moment in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gab es schließlich nach der Pause: Eriksen wurde eingewechselt, es gab Standing Ovations im Stadion, auch Bondscoach Louis van Gaal stand auf und applaudierte. Der Däne bekam das natürlich mit, gab den Applaus zurück auf die Ränge, wohl einer der besondersten Momente seiner Karriere. Er habe sich "wieder wie ein Fußballer" gefühlt, gab er nachher beim niederländischen TV-Sender NOS zu Protokoll. "Ich habe mich wirklich darauf gefreut."

287 Tage nach seinem Herzstillstand lief er erstmals wieder für sein Land auf. Und das Comeback hätte kaum besser laufen können, denn nicht einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung setzte Eriksen den Ball zum 2:3 links oben rein. Der zweite große Gänsehautmoment für den Dänen, der zwischen 2009 und 2013 in Amsterdam gespielt hat und das Stadion daher auch sehr gut kennt. "Ich hatte hier gute Jahre, und ich weiß immer noch, wo das Tor steht", sagte Eriksen nüchtern, dessen Doppelpack nur das Aluminium im Weg stand. An der guten Laune samt Dauergrinsen tat das keinen Abbruch.

"Genieß es - und willkommen zurück"

"Es ist eine Freude, ihn Fußball spielen zu sehen", sagte Nationaltrainer Kasper Hjulmand, der zudem berichtete, er habe seinem Schützling vor allem eines mit auf den Rasen gegeben: "Genieß es - und willkommen zurück." Das Ergebnis, Oranje gewann mit 4:2, war am Ende total zweitrangig, denn die wichtigste Botschaft ist: Christian Eriksen ist zurück! "Ich hatte Gänsehaut", sagte auch der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt. "Es ist großartig, dass er zurück ist, - wie er getroffen hat, zeigt seine Klasse. Für die Fans war es das perfekte Spiel."

Der FC Brentford twitterte zum Beispiel: "Eine perfekte Story." Und Eriksen selbst postete ein Bild von sich selbst samt Jubelfaust und schrieb: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie ich dieses Gefühl vermisst habe." Vermisst haben den feinen Techniker alle Fußballfans - und die Fans von Oranje erlebten an diesem Abend mit Sicherheit das Gegentor, über das sie sich bisher am meisten gefreut haben.