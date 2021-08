"Ich hatte einen Vorteil": Ducksch schafft in Bremen Historisches

Jubel, Zuversicht und drei Punkte gab es im Weserstadion schon eine Weile nicht mehr. Marvin Ducksch könnte aber einer sein, der Dinge verändert.

Er ist ja noch nicht lange vereint mit seinen neuen Teamkollegen, doch für gewisse Gespräche findet sich eben immer Zeit. "Sie haben mich vor dem Spiel gefragt, was ist, wenn es Elfmeter gibt", verriet Marvin Ducksch am "Sky"-Mikrofon. "Dann hab' ich gesagt: Dann nehm' ich mir den Ball. Das wollten die Jungs hören."

Die Jungs - und er - hatten etwas zu feiern am frühen Sonntagnachmittag. Und zwar nichts Geringeres als Werders ersten Heimsieg seit Februar. "Dass ich mich direkt belohnen konnte, war schön, aber viel glücklicher war ich über den Heimsieg", so Ducksch - "weil ich ja mitbekommen habe, dass das hier nicht so der Fall war in den letzten Monaten."

Vielmehr wirkte es so, als sei der Doppelpacker schon seit Monaten fester Bestandteil der Bremer Mannschaft, von Fremdeln keine Spur. Der 27-Jährige hatte allerdings "einen kleinen Vorteil", wie er zugab, "dass ich das Spielsystem von früher ein bisschen kenne" - Ducksch spielte zwischen 2017 und 2018 unter Markus Anfang bereits in Kiel. "Das sind teilweise ähnliche Abläufe."

Friedl und Möhwald könnten noch gehen

Hat Werder nach diversem personellen Aderlass - noch könnten sich auch Marco Friedl und Kevin Möhwald verabschieden - nun den Knipser gefunden, den es etwa in der Abstiegssaison so schmerzhaft vermisst hat? "Wir hätten heute noch mehr Tore machen können", merkte der Angreifer an, der immerhin 15 Saisontore garantiert hat.

Nach seinem ersten Spiel steht er schon bei deren zwei - Ducksch ist der erste Spieler in der Bremer Vereinsgeschichte, dem bei seinem Debüt ein Doppelpack gelang.