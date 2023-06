"Ich hatte Angst": Messi erklärt seine Entscheidung gegen Barça

Lionel Messi wechselt zu Inter Miami in die USA. Der Argentinier erklärte auch, warum er sich gegen eine Rückkehr zum FC Barcelona entschieden hat.

In einem Interview mit den Zeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport" bestätigte Lionel Messi, der künftig für Inter Miami auflaufen wird, auch ein Angebot des FC Barcelona. Vor allem mit Trainer Xavi habe er sehr viel gesprochen - und auch eine gewisse Euphorie verspürt. Der 35-Jährige habe sich sogar gewünscht zurückzukehren, aber keine Lust auf eine Hängepartie gehabt. "Ich wollte meine eigene Entscheidung treffen", erklärte "La Pulga" und betonte: "Ich wollte nicht abwarten und meine Zukunft sozusagen jemand anderem überlassen."

Messi sagte, dass er gehört hatte, dass La Liga keine Einwände gegen einen Transfer gehabt hätte, allerdings seien nicht alle Details geklärt gewesen. "Ich habe gehört, dass sie Spieler verkaufen oder Spielergehälter hätten senken müssen", führte Messi aus. "Und die Wahrheit ist, dass ich das nicht durchmachen wollte. Ich wollte nicht schuld daran sein. Mir wurden in meiner Karriere bei Barcelona schon viele Dinge vorgeworfen, die nicht stimmten." So etwas mache müde und er "wollte das alles nicht durchmachen".

Ich hatte Angst, dass das Gleiche noch einmal passieren würde. Lionel Messi

Sein fehlendes Vertrauen begründete er mit den Geschehnissen vor seinem Weggang aus Barcelona 2021, die er als "hässliche Zeit" betitelte und die ihn "sehr verletzt hat". Damals hätte La Liga den Deal Messi zufolge im Vorfeld auch akzeptiert. "Als über Nacht alles zur Unterzeichnung bereit war, ging es nicht und sie sagten mir, dass es nicht möglich sei und ich den Verein verlassen müsse. Ich hatte Angst, dass das Gleiche noch einmal passieren würde."

Messi erwähnte zudem, dass Barça nicht "in der Lage war, mir 100-prozentig zu versichern, dass ich zurückkehren könnte". Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation, in der sich der katalanische Traditionsklub seit geraumer Zeit befindet, habe er dafür sogar Verständnis. Auch denkt er, dass beim FCB nicht alle im Vorstand überzeugt von seiner Rückkehr waren.

In Europa kam nur Barça in Frage

Ein anderer europäischer Klub sei für ihn nicht infrage gekommen. "Ich hatte Angebote, aber die habe ich nicht beachtet, weil für mich nur eine Rückkehr nach Barcelona infrage kam. Und wenn das nicht klappen sollte, dann wollte ich den europäischen Fußball verlassen."

Unter dem Strich wollte der argentinische Weltmeister schlicht Klarheit und Planungssicherheit, wie er betonte. Doch nicht nur das. Eine große Rolle spielte auch seine Familie, mit der er mehr Zeit verbringen möchte: "Ich möchte Tag für Tag wieder Freude an meiner Familie, an meinen Kindern finden." Diesen Wunsch will er sich nun in Miami erfüllen.

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wollte er seine "Karriere auf dieser Seite" beenden. Dem Fußball bleibt Messi aber weiter erhalten, in der MLS. Abseits des großen Erfolgsdrucks, der in Europa herrscht, kann er nun das Spiel "von Tag zu Tag genießen, und zwar auch mit Verantwortung und Siegeswillen, aber eben mit mehr Gelassenheit."

Fakt ist: Als Spieler wird Messi nicht zum FC Barcelona zurückkehren, was aber nicht heißt, dass er nicht irgendwann in anderer Funktion zur Blaugrana kommt. Er selbst zeigte sich von dieser Idee nicht abgeneigt.