"Ich hätte mich gefreut": Neuendorf bedauert Stehplatz-Verbot bei der EM

Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland werden keine Stehplatz-Tickets verkauft. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hätte offenbar anders entschieden, aber freut sich, dass die Fans die Debatte angestoßen haben.

Ein allgemeines Stehplatz-Verbot gibt es im europäischen Fußball nicht mehr. Im vergangenen Jahr ließ die UEFA auf Druck verschiedener Fan-Initiativen Stehplätze im Europapokal wieder zu und kippte damit ihr generelles Verbot. Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird es allerdings nur Sitzplätze geben, wie der europäische Fußballverband im Zuge seiner Bekanntgabe der Ticketpreise für die EM mitteilte.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bedauerte die Entscheidung der UEFA, bei dem Turnier, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindet, gänzlich auf Stehplätze verzichten zu wollen. "Mit Blick auf das Thema Stehplätze möchte ich sagen: Wir machen in Deutschland sehr gute Erfahrungen mit Stehplätzen und ich hätte mich gefreut, wenn dieses Angebot für Fans auch bei der EURO 2024 möglich gewesen wäre", wird der 62-Jährige auf der Webseite des Deutschen Fußball-Bundes zitiert.

"Für künftige Turniere eine wichtige Diskussion"

Dennoch sei Neuendorf zuversichtlich, hätten die Fans durch ihre Bemühungen doch "für künftige Turniere eine wichtige Diskussion angestoßen." Stehplätze seien zwar für dieses Turnier vom Tisch, aber langfristig bestehe Hoffnung. "Wir werden dieses Anliegen der Wiedereinführung seitens des DFB weiterhin in den Gesprächen mit der UEFA und deren Verantwortlichen transportieren", heißt es in dem Statement von Neuendorf.

Die UEFA hatte indes auch klargemacht, ihre Testphase für Stehplätze in europäischen Stadien ausweiten zu wollen. Seit der Saison 2022/23 ist es so, dass Europapokal-Teilnehmer aus England, Deutschland und Frankreich die Möglichkeit besitzen, Stehplätze anzubieten.

Neuendorf begrüßt Preis-Senkung bei der EM

Derweil befürwortete Neuendorf die Senkung der Ticketpreise in der Kategorie Fans First, bei der es sich um die niedrigste Preiskategorie handelt. "Wir wünschen uns bei der EURO 2024 begeisterte Stimmung in den Stadien. Daher ist es gut, dass mehr als 80 Prozent der Tickets an Fans gehen und gerade Karten in der niedrigsten Kategorie für viele Menschen erschwinglich sein werden", so der DFB-Präsident. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass insbesondere in den anderen Kategorien und in der K.-o.-Phase Preissteigerungen veranschlagt wurden.