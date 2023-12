"Ich habe zwei Leidenschaften": Unterhachings Welzmüller im Interview

Als Aufsteiger hat Unterhaching eine starke Hinrunde gespielt. Mit einer Durchschnittsnote von 3,07 hat Klub-Urgestein Josef Welzmüller einen großen Anteil daran - auf und neben dem Platz. Denn neben seinem Hauptjob als Innenverteidiger arbeitet der Kapitän als Technischer Direktor. Dabei kann er sein Studium, das er nun mit dem Doktortitel abschloss, gut gebrauchen. Der 33-Jährige ist jetzt der einzige promovierte Spieler im deutschen Profifußball.

Reporter, Schiris, Mitspieler: Von wem möchten Sie künftig mit Doktor angesprochen werden, Herr Welzmüller?

Gute Frage. Von meinem Bruder, wenn er böse ist (lacht). Sonst dürfen alle beim Seppi oder Welzi bleiben. Markus Schwabl würde mich gerne Doc nennen, das ist ihm überlassen.

Wie lange haben Sie für Ihre Doktorarbeit gebraucht?

Vier Jahre, das entspricht der Regelzeit. Ich habe mich schon bemüht, das sehr ordentlich hinzukriegen und bin froh, dass ich diesen Abschnitt erfolgreich abschließen konnte.

Welchen Abschluss hatten Sie vor der Doktorarbeit erworben?

Ich machte an der LMU München meinen Bachelor und Master in BWL. Dann kam der Doktor an der Otto Beisheim School of Management.

Der sperrige Titel Ihrer Arbeit lautet „Geographic Diversification of Professional Football Clubs - Assessing the Performance of Internationalization Activities and Identifiying Market - Dependent Differences. Können Sie das für den kicker-Leser in vereinfachte Worte übersetzen?

Im Prinzip habe ich ein Modell gebaut, mit dem man Internationalisierungsstrategien von Profivereinen messen kann und Vereine im zweiten Schritt Rückschlüsse ziehen können, wie effektiv ihre Strategie ist.

Wie viele Seiten hat das Werk?

Knapp 200. Das ist in der Wirtschaftsforschung normal. Dabei ist es oft schwieriger, auf den Punkt zu kommen als ausufernd zu schreiben.

Wie kam es, dass Sie die Arbeit in Kooperation mit den Bayern verfassten?

Der FC Bayern war der Datenlieferant, am Ende stand ein Mehrwert für beide Seiten. Ich bin dem FCB hier wirklich sehr dankbar für die Chance.

Wie kann der FC Bayern profitieren?

Der Anspruch von beiden Seiten lautete, eine praktische Relevanz zu schaffen. Das ist uns gut gelungen. Ich werde die Arbeit bald an der Säbener Straße vorstellen und über die Forschungsergebnisse individuelle Analysen für den FCB vorbereiten.

Praxisnah gefragt: Kann der FC Bayern anhand Ihrer Arbeit erfahren, wo sich eine internationale Expansion lohnt?

Bayern vollzieht rund hundert Aktivierungen im Ausland pro Jahr. Ob Auslandstour, Büroeröffnung oder Kampagne. Gerne schicken sie Legenden wie Giovane Elber als Repräsentanten in vielversprechende Märkte. Mein Modell lässt Rückschlüsse zu, warum beispielsweise ein US-Amerikaner Bayern-Fan wird: wegen des Elber-Besuchs oder wegen eines Champions-League-Triumphs?

Mit 33 Jahren befinden Sie sich im Herbst Ihrer Karriere. Was wollen Sie danach mit dem Doktortitel machen?

Ich habe noch einen Vertrag bis Saisonende bei der SpVgg. Wie es danach weitergeht steht noch nicht fest. Das hängt auch vom Verein ab. Wenn, dann spiele ich nur für Unterhaching. Viel wichtiger ist, dass ich die Karriere nach der Karriere ordentlich vorbereitet und eine Schnittstelle geschaffen habe, die so im Profifußball einmalig ist. Das möchte ich nutzen. Ich bin jetzt schon sehr dankbar, dass ich als Technischer Direktor bei der SpVgg bereits wichtige Erfahrungen sammeln darf. Ich möchte auch später gerne als Manager im Fußball arbeiten, auf höchstmöglichem Level.

Als Spieler war und ist die 3. Liga meine persönliche Champions League, in die Königsklasse möchte ich im Berufsleben. Josef Welzmüller

Im sportlichen Bereich oder eher im wirtschaftlichen?

Ich habe zwei Leidenschaften: Fußball und Strategie. Im besten Fall gelingt es mir, beides wirkungsvoll zusammenzuführen und Fuß zu fassen. Dies funktioniert auf verschiedenen Positionen, ich möchte auf alle Fälle Verantwortung übernehmen.

Als Spieler 3. Liga, als Manager Champions League?

Als Spieler war und ist die 3. Liga meine persönliche Champions League, in die Königsklasse möchte ich im Berufsleben.

Wie haben Sie die Dreifachbelastung als Spieler und Kapitän, Technischer Direktor und Doktorand gemeistert?

Meine Tage waren anspruchsvoll und ausgefüllt, aber dafür entschied ich mich bewusst. Ich liebe Herausforderungen, Struktur war die halbe Miete.

Zum Sportlichen: Am Sonntag in Dresden haben Sie trotz Überzahl 1:2 verloren. Wie sehr ärgert Sie das?

Es ist schon ärgerlich. Manchmal ist es in Überzahl komischerweise schwieriger, wir waren nicht konsequent genug. In der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt. Letztlich haben wir den Punkte verschenkt und eine große Chance liegen gelassen.

Als Aufsteiger haben Sie nun elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Wie lautet Ihr Zwischenfazit?

Wir wurden als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt, wussten aber, dass wir eine ordentliche Rolle spielen können. Am Ziel Klassenerhalt halten wir fest. Wir sind zufrieden, haben aber erst die Hälfte der Arbeit getan.