"Ich habe zum ersten Mal zweieinhalb Wochen überhaupt keinen Sport gemacht"

Körperlich erholt und mental frisch ist Sebastien Haller aus dem Sommerurlaub nach Dortmund zurückgekehrt. Nach dem 6:0-Testspielsieg über San Diego Loyal sprach der BVB-Stürmer über seine außergewöhnlich lange Sportpause und die aktuelle US-Tour der Borussia.

Von Dortmunds USA-Reise berichtet Matthias Dersch

Per Strafstoß eröffnete Sebastien Haller am Donnerstagabend (Ortszeit) im Test gegen San Diego Loyal (6:0) seine Torsammlung in der Saison 2023/2024. Anschließend sprach der Stürmer in den Katakomben des Snapdragon Stadiums über sein Tor, die aktuelle US-Tour und seine ungewöhnliche Sommerpause. Der kicker hat seine wichtigsten Aussagen aufgezeichnet.

Sebastian Haller über …

… die US-Tour: "Es ist sehr schön. Wir haben super Bedigungen und super Wetter. Es sind auch tolle Menschen hier. Es macht wirklich Freude, auch wenn es für uns nicht so leicht ist, weil es ein paar Reisen gibt. Aber das gehört zum Job dazu. Wir machen das Beste daraus, verbringen viel Zeit zusammen - und bereiten uns bestmöglich auf den Saisonstart vor."

… seinen verwandelten Strafstoß im Test gegen San Diego Loyal (6:0): "Wir haben keinen Schützen ausgewählt in diesem Moment, es lief ja bereits die zweite Hälfte. Einige Spieler standen nicht mehr auf dem Feld. Aber ich habe es schon mal gesagt: Ich bin ein Stürmer, ich möchte treffen, ich möchte aber auch Verantwortung übernehmen. Wenn ich ausgewählt werde, dann schieße ich, auch wenn ich vorher verschossen habe."

Haller: "Möchte der Mannschaft helfen, dass sich jeder wohlfühlt"

… den aktuellen Zustand der Mannschaft: "Es ist alles gut. Der einzige Moment in einer Saison, in der man wirklich körperlich bis an die Grenze gehen kann, ist jetzt in der Vorbereitung. Da müssen wir jetzt durch. Es ist anstrengend für den Körper. Aber das ist der Weg."

… seine Berufung in den Mannschaftsrat: "Vom ersten Tag habe ich viel gesprochen mit meinen Mitspielern, weil ich Verantwortung übernehmen wollte. Es ändert sich für mich dadurch also nicht viel. Wir gehen alle in die gleiche Richtung. Ich möchte der Mannschaft dabei helfen, dass sich jeder wohlfühlt. Nur dann können wir unsere Ziele erreichen."

… seine Sommerpause: "Ich habe die Zeit genutzt, um mal etwas länger Ferien zu machen. Zum ersten Mal in meinen Leben habe ich zweieinhalb Wochen überhaupt keinen Sport gemacht. Das war aber wichtig für mich, um den Körper mal zu reseten. Ich habe Zeit mit der Familie verbracht, in der letzten freien Woche habe ich mich dann mit Sport auf den Vorbereitungsstart vorbereitet."

Haller: "Alles geben, damit die Saison anders endet"

… die Tatsache, dass er nach der Krebsdiagnose vor einem Jahr nun vor einer ganz normalen Saison steht: "Das ist das Beste, worauf ich hoffen konnte. Ich spiele Fußball, seitdem ich klein bin. Das ist das, was ich am meisten liebe. Ich genieße jeden Moment und bin glücklich, diesen Beruf zu haben. Diese Energie möchte auch an das Team weitergeben."

… die Vorfreude auf den Pflichtspielstart: "Wir wissen alle, wie die vergangene Saison geendet ist. Wir wollen das vergessen, auch wenn es nicht möglich ist. Diesmal wollen wir wieder alles geben, damit die Saison anders endet. Das einzige, was wir dafür tun können, ist weiterzugehen, uns zu unterstützen und hart zu arbeiten."