"Ich habe vor drei Wochen zu ihm gesagt: 'Ich bin mir nicht sicher, was deine Qualitäten sind'"

Benjamin Henrichs (24) ist mit seiner Reservistenrolle bei RB Leipzig nicht zufrieden. Trainer Jesse Marsch sprach am Freitag über die kicker-Aussagen seines Außenverteidigers.

Kam erst zu zwei Kurzeinsätzen in dieser Saison: Benjamin Henrichs. imago images/motivio

Nachdem Jesse Marsch am Freitagvormittag bereits ausführlich über die vergangene Niederlage in Paris und das anstehende Spiel gegen Fürth gesprochen hatte, wurde er zum jüngsten kicker-Gespräch von Benjamin Henrichs befragt. Der Außenverteidiger hatte erklärt, mit seiner Reservistenrolle bei RB nicht zufrieden zu sein, sich aber in Leipzig durchsetzen zu wollen.

Marsch nahm nicht nur diese Aussagen zum Anlass für ein Grinsen und ein kurzes Grübeln, ehe er ansetzte: "Ich habe viel mit Benni gesprochen", sagte der US-Amerikaner und kritisierte: "Er hat zu viel über Social Media und mit den Medien gesprochen." Das sei zwar die Entscheidung des Spielers, und er nehme das auch nicht persönlich, aber: "Mein Ziel mit Social Media ist es, immer positiv zu sein; über andere, nicht über mich selbst. Ich glaube, man erreicht viel mehr mit Positivität, besonders auf Social Media."

Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was deine Qualitäten sind und wie du unserer Mannschaft helfen kannst. Marsch im Gespräch mit Henrichs

Henrichs hatte bei Twitter unter anderem mal öffentlich mit "keine Ahnung" auf die Frage eines Fans geantwortet, warum er denn nicht spiele. Bisher kam der Ex-Leverkusener, der auf Wunsch von Ex-Trainer Julian Nagelsmann im Sommer für 16 Millionen Euro fest von der AS Monaco verpflichtet worden war, lediglich zu zwei Kurzeinsätzen gegen Hertha und zuletzt in Paris.

Und das hat aus Sicht des Trainers auch Gründe. "Er hatte gefragt, ob er zu Olympia fahren darf", fuhr Marsch fort. "Das habe ich unterstützt, aber er hat dadurch in der Vorbereitung wichtige Zeit mit der Mannschaft verloren. Dann kam er zurück und war verletzt. Ich habe vor drei oder vier Wochen mit ihm gesprochen und gesagt: 'Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was deine Qualitäten sind und wie viel du unserer Mannschaft helfen kannst.' Weil ich ihn ja außerhalb der Trainingseinheiten gar nicht kenne."

In einem Testspiel gegen Slask Breslau (1:2) hatte Henrichs zuletzt über 90 Minuten auf der rechten Seite im 3-4-3 ran gedurft, "da hat er gut gespielt", fand Marsch. "Dann wurde er in Paris eingewechselt, weil er besser und besser trainiert und diese Chance verdient hatte."

Jetzt sei Henrichs "ein Thema" für das Heimspiel gegen Fürth am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Aber, ja…", schloss Marsch und grinste erneut. "Ich werde wahrscheinlich noch einmal mit Benni reden."