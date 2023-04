"Ich habe so lange gewartet": Sallai jubelt mit Wermutstropfen

Der SC Freiburg nimmt drei Punkte aus Bremen mit und hat das seinem Sturmduo zu verdanken, das Breisgauer Offensivschwächen übertünchte.

Jeweils ein Tor und eine Vorlage - die individuelle Bilanz von Roland Sallai und Lucas Höler beim 2:1 in Bremen kann sich mehr als sehen lassen. Das Duo bewahrte die Freiburger tief in der zweiten Hälfte vor einem Rückschlag im Kampf um den Europapokal, denn offensiv lief es beim SC über weite Strecken alles andere als rund. Seit Wochen schon stottert der Angriff der Freiburger, die auch in Bremen lange kaum Chancen hatten.

Erst als sie in Rückstand gerieten, wendeten Sallai und Höler das Blatt. Das 1:1 des Ungarn legte Höler auf, Sallai "revanchierte" sich anschließend mit der Vorlage zu Hölers 2:1-Siegtreffer. "Wir verstehen uns unglaublich gut auf und neben dem Platz", sagte Höler nach Abpfiff bei DAZN und freute sich darüber, dass Sallai "seit langer Zeit wieder gespielt hat. Dass es für uns beide mit einem Tor geklappt hat, freut uns umso mehr."

"Es ist schade, dass ich nicht spielen kann"

"Wir haben eine gute Verbindung, auch im Training", ergänzte Sallai und freute sich darüber, dass das Zusammenspiel mit Höler "nun auch im Spiel funktioniert" hat. Noch glücklicher war der 25-Jährige, der in Abwesenheit von Michael Gregoritsch (Sprunggelenksprobleme) das Vertrauen seines Trainers erhalten hatte, aber über seinen eigenen Treffer. "Ich bin so glücklich, dass ich mein erstes Saisontor erzielt habe, ich habe so lange darauf gewartet."

Es war zudem ein historisches Tor, das 1000. in der Bundesliga-Geschichte des Sport-Clubs. Einen Wermutstropfen musste der Angreifer aber schlucken: Wegen eines Fouls an Marco Friedl sah er seine fünfte Gelbe Karte, weshalb er im kommenden Bundesligaspiel gegen Schalke fehlen wird. "Es ist schade, dass ich nicht spielen kann", sagte Sallai, der nach dem Schalke-Spiel aber "gerne wieder treffen" will.

Ob Christian Streich in zwei Wochen in Köln wieder auf das Tandem Höler/Sallai setzt, wird sich zeigen. Werbung in eigener Sache haben die beiden in Bremen jedenfalls gemacht. "Man gesehen hat, dass wir gut harmonieren", stellte Höler fest, "aber generell harmonieren wir als Mannschaft gut - egal, wer auf dem Platz steht."