"Ich habe Real für Juve abgesagt": Allegri stellt sich zum zweiten Mal vor

Die Juve-Bosse hatten sich die letzten Jahre gänzlich anders vorgestellt. Deswegen ist der dritte Trainer in drei Spielzeiten ein Mann, der vor zwei Jahren eigentlich gegangen worden ist: Massimiliano Allegri. Und dieser hat sich am Montag erneut "vorgestellt", wenn man so will - inklusive Humor in Richtung Leonardo Bonucci.

Zurück bei der Alten Dame: Erfolgstrainer Massimiliano "Max" Allegri. imago images/Pacific Press Agency