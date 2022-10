"Ich habe nichts gesehen": Kölner Conference-League-Spiel bei Slovacko abgebrochen

Das Europa-Conference-League-Spiel des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko wurde am Donnerstagabend wegen starken Nebels abgebrochen und auf Freitag verlegt. Die Rheinländer nahmen die Entscheidung mit Verständnis auf - und auch einer guten Portion Humor.

Schon der erste Anpfiff der Partie in Uherské Hradište erfolgte mit 75 Minuten Verspätung. Zuvor war der Start der Partie von der ursprünglichen Anstoßzeit um 18.45 Uhr zunächst auf 19.15 Uhr verlegt worden, dann auf 20 Uhr. Nach kurzfristiger Verbesserung der Sichtverhältnisse ging es um 20 Uhr auch tatsächlich los. Allerdings nur kurz. Weil sich die Verhältnisse wieder verschlechterten, pfiff Referee Giorgi Kruashvili (Georgien) nach der siebten Spielminute beim Stand von 0:0 wieder ab.

Nach einer weiteren Wartezeit von einer guten Viertelstunde und Gesprächen am Spielfeldrand erfolgte schließlich der Abbruch, den die UEFA offiziell so erklärte: "Aufgrund widriger Wetterbedingungen hat der Referee nach Beratung mit beiden Teams, dem UEFA-Delegierten und den relevanten lokalen Entscheidungsträgern beschlossen, das Spiel zwischen dem 1. FC Slovacko und dem 1. FC Köln abzubrechen und am Freitag um 13.00 Uhr (MESZ) ab Minute 7:01 fortzuführen".

Baumgart fürchtet "Retourkutsche" gegen TSG

Das Stochern im Nebel von Uherské Hradište raubte Steffen Baumgart derweil nicht den Humor: "Eineinhalb Jahre in Köln und ich kann drei Bücher schreiben", lachte der FC-Trainer nach dem Abbruch, wurde aber schnell wieder ernst: "Ich habe das so noch nicht erlebt. Aber ich denke, der Abbruch war die richtige Entscheidung, die Verletzungsgefahr wurde zu groß." Der Wechsel zwischen aufwärmen und unterbrechen sei alles andere als förderlich für die Gesundheit, so Baumgart, der sich mit der Verlegung auf den Freitag anfreunden konnte, mit Blick auf das nächste Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim aber fürchtet: "Da kriegen wir die Retourkutsche. Aber es ist nun einmal nicht zu ändern."

Schlechte Sicht: Steffen Baumgart in Uherske Hradiste. IMAGO/Treese

Kainz: "War sinnvoll, die Sache abzupfeifen"

Der Fokus wird nun, so gut es geht, auf den Freitag gerichtet, die ungewohnte Anstoßzeit um 13 Uhr witzelte Baumgart weg: "Zum Glück war ich lange genug in der 2. Liga, ich weiß, wie 13 Uhr geht." Für die lange Wartezeit bis zur endgültigen Entscheidung, die Partie abzubrechen, brachte der Trainer Verständnis auf: "Es ist normal, dass länger gewartet wird. Es geht um eine Menge." Den Abbruch empfanden alle Kölner als alternativlos: "Ich habe nichts gesehen", so Baumgart, "aber, und das war schlimmer, die Spieler auch nicht. Und wenn du keine klare Entscheidung treffen kannst, dann gibt es keine andere Möglichkeit."

Das sahen die Spieler ebenso wie der Chef. "Es war sinnvoll, die Sache abzupfeifen", erklärte Florian Kainz, diesmal als Kapitän aufgeboten und erster Ansprechpartner des Schiedsrichters. "Die Verteidiger haben nichts gesehen", berichtete er vom Geschehen auf dem Rasen, "das hat keinen Sinn gemacht, außerdem war die Verletzungsgefahr zu groß."

Mitleid hatte der Österreicher mit den Fans: "Das ist ganz bitter." Nur sieben Minuten Fußball gönnte das Wetter ihnen, dennoch zauberten die FC-Anhänger richtig gute Laune in die kleine Arena des 1. FC Slovacko. Wer bis Freitag bleiben kann, ist ungewiss. Es wird - so oder so - eine völlig neue Erfahrung für beide Teams. Kainz: "Es wird vom Ablauf her alles anders. Aber ich bin sicher, wir kriegen das hin."