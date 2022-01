Ich habe mir oft die Frage gestellt: "Was wäre jetzt, wenn ..."

Bob Hanning (53) analysiert für den kicker die deutschen EM-Spiele. In seiner sechsten Kolumne beschreibt der langjährige DHB-Vizepräsident, wie seine Gedanken während des Norwegen-Spiels auch mal abschweiften.

Schade, Deutschland. Vieles von dem, was wir gegen die Spanier noch bemängelt haben, war gegen Norwegen deutlich besser. Die couragierte Abwehrleistung - mit der nötigen Härte und Jogi Bitter im Tor - war das Fundament für diese bärenstarke Leistung in den ersten 15 Minuten. In der Anfangsviertelstunde haben wir die norwegische Abwehr vorne schwindelig gespielt. Es folgte aber wie schon gegen Spanien eine längere Phase ohne eigenen Torerfolg. Gegen die vermeintlich zweite Reihe der Norweger haben wir auch nicht mehr so konsequent zugepackt.

Dennoch war es ein beherzter, von Leidenschaft geprägter Auftritt der deutschen Mannschaft, der man heute jeden einzelnen Fehler verzeihen konnte. Ich habe mir während des Spiels aber ehrlicherweise oft die Frage gestellt - zum Beispiel, als Jogi zwischen den Pfosten eine Pause brauchte: "Was wäre jetzt gewesen, wenn ein Andi Wolff zur Verfügung gestanden hätte? Was wäre gewesen, wenn Julian Köster die Hilfestellung von Julius Kühn gehabt hätte? Was wäre gewesen, wenn Kai Häfner nach seinem tollen Turnierbeginn von der Bank hätte kommen können?"

Kräftemäßig sollten wir hinkommen

Wir haben gegen die von Corona verschonten Norweger, die über einen auch in der Breite unglaublichen Kader verfügen, nicht die Kraft gehabt, das hohe Niveau der Anfangsphase zu halten. Das wäre bei aller Erwartungshaltung auch zu viel verlangt. Wir haben unsere Vorrundengruppe gewonnen, konnten mit Freude in diese zwei schweren Spiele gehen. Aber mit Ausnahme des von mir zu Recht kritisierten Spiels gegen die Spanier hat die Mannschaft unter diesen Bedingungen für mich mehr als überzeugt.

Jetzt geht es darum weiterzumachen. Weil wie habe ich am Anfang gesagt: Nicht nur das Ergebnis, sondern auch das Erlebnis steht zu gleichem Maße im Vordergrund. Wir müssen mit dem gleichen Engagement und Herz gegen Schweden und Russland spielen. Warum sollen wir diese Spiele nicht gewinnen können? Gislason hat die Einsatzminuten gut verteilt, sodass wir kräftemäßig hinkommen sollten.

Und wer weiß: Vielleicht stehen ja bald Spieler wie Kühn, Wolff, Häfner oder Kastening für Kurzeinsätze zur Verfügung. Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss.

