"Ich habe kein Verständnis dafür": Spitzt sich die Krise in Norderstedt weiter zu?

Es war ja durchaus absehbar, dass das erste Jahr nach dem Abschied von Vereinslegende Jan Lüneburg nicht einfach werden würde. Dass die Formkurve ohne den 33-jährigen Goalgetter jedoch im Abstiegskampf mündet, hatte wohl niemand bei Eintracht Norderstedt erwartet. Nun wartet ausgerechnet der Primus.

Es ist ein Wink des Schicksals, dass Norderstedt nun innerhalb von vier Tagen gegen die beiden Mannschaften gespielt hat, die in der Hinrunde jeweils noch mit 5:0 geschlagen wurden. In Oldenburg gab es eine 0:5-Pleite, im Nachholspiel gegen Nachwuchs des Hamburger SV setzte es nun eine 0:3-Niederlage. Beim VfB kassierte Norderstedt drei Gegentore in acht Minuten, nun dauerte es lediglich drei Minuten länger. "Es kann nicht sein, dass eine Viertelstunde reicht, um uns komplett aus der Fassung zu bringen", haderte Trainer Max Krause, "ich habe kein Verständnis dafür, wenn die Mannschaft die Dinge auf dem Platz so unselbständig regelt, ohne Willen weiterspielt und alles so dahingehen lässt."

Der 34-Jährige übernahm das Team im Oktober von Olufemi Smith, dem dienstältesten Trainer der Vereinsgeschichte, als diese auf dem sechsten Platz stand. Seitdem holten die Rot-Blauen zwei Siege, ein Unentschieden und acht Niederlagen bei 11:28-Toren. Nach der Winterpause wartet die Mannschaft sogar noch auf ihren ersten Treffer.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Wie in den Vorjahren ist die Verletztenliste zu lang. Hinzu kommt die Umstellung auf ein 4-4-2-System, in Nick Gutmann wurde der beste Torschütze der Hinrunde an Teutonia 05 abgegeben, und bei den zwölf externen und vier internen Neuzugängen ist bislang noch keine Hierarchie und Struktur im Team entstanden. Sportlich ist die Personalpolitik bei einem solchen Umbruch natürlich immer zu hinterfragen - da sitzen der damals zuständige Ex-Präsident Reenald Koch und der neue Sportchef Denny Schiemann in einem Boot. So passte es zumindest am Mittwoch ins Bild, dass der in der Vorsaison noch im Norderstedter Tritkot so glänzende Tjark Hildebrandt per Kopf das 0:1 erzielte - sein erstes Tor für den HSV.

Unlösbäre Aufgabe Hannover?

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Am Sonntag wartet auf die Eintracht nach sechs Niederlagen am Stück eine schier unlösbäre Aufgabe gegen den Spitzenreiter Hannover 96 II. Dabei fehlen neben Jonas Behounek (Sprunggelenk), Kevin Kling (Knie), Andre Wallenborn (Muskelfaserriss) und Noah Awuku (Bandscheibe) auch noch die verletzt ausgewechselten Saibo Ibraimo und Ayoub Akhber. Zudem holte sich Kevin Prinz von Anhalt seine fünfte Gelbe Karte ab.

Sportchef Schiemann erklärte kurz nach dem Schlusspfiff, dass Krause "auf jeden Fall" auf der Trainerbank sitzen würde. Auf der Tribüne dürfte dann allerdings auch der eine oder andere interessierte oder interessante Trainer sitzen... Übrigens: Jan Lüneburg ist extra in die Bezirksliga gewechselt, damit er nicht mehr als "Retter" zurückgeholt werden kann - und steht aktuell bei der SV Lieth bei 22 Saisontreffern.