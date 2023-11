"Ich habe in der Pause gesagt: 'Stellt euch vor, wir würden gut spielen'"

Das Spitzenspiel zwischen ManCity und Liverpool wurde nicht zum erhofften Fußballfest. Dass dies auch an den Reds lag, daraus machte Jürgen Klopp keinen Hehl.

Jürgen Klopp hatte vor Anpfiff reichlich Werbung betrieben. "Es ist eines dieser Spiele, das ich unbedingt gucken würde - egal, wo ich auf dem Planet wäre", sagte der Liverpool-Coach bei "Sky", ehe seine Mannschaft zum Spitzenspiel bei Manchester City antrat. Das ganz große Spektakel sahen die Zuschauer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt allerdings nicht - und das lag auch an Liverpool, wie Klopp erstaunlich offen einräumte.

Erling Haaland hatte die Skyblues verdient in der 27. Minute in Führung gebracht, es war sein 50. Tor im 48. Ligaspiel und damit ein Rekord. Keiner vor ihm hatte diese Tormarke in der Premier League schneller erreicht. Kurz vor der Pause wäre Phil Foden beinahe das 2:0 gelungen, der nicht immer sicher wirkende Alisson war bei dessen Distanzschuss diesmal hellwach.

Klopp motivierte sein Team anschließend auf besondere Art und Weise. "Ich habe den Jungs in der Pause gesagt: 'Stellt euch vor, wir würden gut spielen - wie es dann aussehen würde.'"

So richtig gut spielte Liverpool aber auch nach Wiederanpfiff nicht. Zu häufig misslang das Pressing, ManCity brach immer wieder durch und kam zu gefährlichen Gegenstößen. Allerdings verpasste es die Guardiola-Elf trotz der deutlich besseren Statistiken, den Sack zuzumachen.

Klopp wertet Remis als Erfolg

Kurz nach Haalands verpasster Großchance zum 2:0 schlug dann die Stunde von Trent Alexander-Arnold (80.). Der Ausgleich kam zu diesem Zeitpunkt überraschend, das Bemühen um ihn war den Reds aber zu keinem Zeitpunkt abzusprechen. Im Angriff fällten Salah & Co. aber zu häufig falsche Entscheidungen, in der Defensive schlichen sich viele Fehler ein. "Wir hätten gewinnen können, wenn wir gut gespielt hätten, aber das haben wir nicht", wiederholte Klopp. Die Leistung sei aber "okay" gewesen, "wir hatten gute Momente".

Mit dem Remis war der 56-Jährige dann auch zufrieden. "Das ist ein guter Augenblick für uns. Ich bin zufrieden, wir sollten das als Erfolg werten." Zumal die Bilanz der Reds bei den Skyblues nicht gerade viel versprach: Der letzte Sieg gelang am 21. November 2015, beim damaligen 4:1 war Klopp - im Gegensatz zu Pep Guardiola - schon mit dabei.

Hier muss man bereit sein zu leiden. Jürgen Klopp über das Etihad Stadium

Manchester vor eigenem Publikum zu knacken ist nun mal nicht so einfach, betonte er. "Es ist kein Zufall, dass sie so viele Heimspiele gewinnen. Das hier ist ein Ort, wo man bereit sein muss zu leiden." Dass die Partie trotz zahlreicher Nationalspieler auf Reisen so früh angesetzt wurde, wurmt den Liverpool-Coach immer noch. "Man hätte mehr Zeit gebraucht, um dieses Spiel vorzubereiten, gerade unter diesen Umständen." ManCity kenne genau seine Laufwege, sein Team sei hingegen noch "in einem Prozess".

Generell überwog bei Klopp aber die Erleichterung über den Punkt. Vor der Begegnung hatte er ja auch nicht nur die Werbetrommel gerührt, sondern eben auch gesagt: "Ich weiß nicht, ob es die größte Rivalität ist. Aber für uns ist es seit Jahren das schwierigste Spiel."