"Ich habe immer noch Spaß": Brych pfeift auch 2023/24

Felix Brych wird auch in der kommenden Saison als Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Der 47-Jährige setzt seine Karriere fort - mit einer lapidaren Begründung.

Auch in der kommenden Saison an der Pfeife: Felix Brych. IMAGO/Chai v.d. Laage

Seit 2004 ist Felix Brych in der Bundesliga als Unparteiischer im Einsatz, an ein Ende seiner Laufbahn an der Pfeife denkt er aber noch nicht. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich noch ein Jahr als Schiedsrichter weitermachen kann", sagte Brych der Deutschen Presse-Agentur, nachdem er schon im Januar signalisiert hatte, weitermachen zu wollen. "Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich die Leistungstests bestehe und dass ich gesund bleibe."

Die Begründung des Referees, der seit 1999 DFB-Schiedsrichter ist, für die Fortsetzung seiner Karriere ist lapidar: "Ich bin fit, pfeife eine gute Saison und habe immer noch Spaß."

In der laufenden Spielzeit leitete er 16 Spiele im deutschen Oberhaus und zeigte ansprechende Leistungen (kicker-Durchschnittsnote 3,09), 60-mal zückte er Gelb, einmal Rot. Vier Zweitliga-Spiele und drei DFB-Pokalspiele wurden ebenfalls in der laufenden Saison von Brych gepfiffen.

Bundesliga-Debüt im Oktober 2004

Sein Debüt in der Bundesliga feierte Brych am 2. Oktober 2004, als er das 2:1 des VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach weitgehend fehlerfrei über die Bühne brachte. Zuletzt verdiente er sich beim 5:2 von Schalke 04 im brisanten Abstiegsknaller gegen Hertha BSC die Note 1,5, am vergangenen Wochenende trat der erfahrene Unparteiische nicht ganz so überzeugend in Bochum beim 1:5 des VfL gegen Wolfsburg auf - kicker-Note 4,0 mit der Brgündung: "Keine klare Linie, nahm Bochum zweimal den Vorteil, unsicher bei Abseitsentscheidungen, kein souveräner Auftritt."

Danach "im Bereich der Ausbildung"?

"Das eine Jahr machen wir noch und dann schauen wir, wie es noch weitergeht", ließ Brych noch wissen. "Die Bundesliga ist eine tolle Liga, mit tollen Stadien - das gefällt mir einfach. Was danach kommt, muss man sehen. Ich würde gerne im Bereich der Ausbildung tätig sein", erklärte der Münchner, der froh ist, "keine Doppelbelastung mehr mit internationalen Einsätzen" zu haben. "Das war eine wunderschöne Zeit, aber das wäre jetzt mit fast 48 Jahren zu viel."

Eine Altersbegrenzung ist zwar nicht fest in den DFB-Statuten verankert, aber seit Jahren gängige Praxis. Dagegen klagte Brychs ehemaliger Kollege Manuel Gräfe. Das Landgericht Frankfurt/Main hatte in diesem Jahr in diesem Streitfall geurteilt, dass die Altersgrenze von 47 Jahren für Spitzenschiedsrichter beim DFB nicht rechtmäßig ist. Der DFB hatte zuletzt schon durchblicken lassen, von der Altersgrenze abrücken zu wollen, die 47 Jahre sollen nur noch ein Orientierungspunkt sein.