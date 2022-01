"Ich habe immer noch richtig Bock" - Ex Profi Daniel Brückner verlängert beim Niendorfer TSV

Auch einige Tage nach dem gelungenen Restrundenauftakt beim 3:2 gegen den HEBC Hamburg reißen die guten Nachrichten beim Niendorfer TSV nicht ab. Routinier und Ex-Profi Daniel Brückner bleibt auch in der kommenden Saison am Sachsenweg.

Am vergangenen Wochenende führte er den Niendorfer TSV noch als Kapitän aufs Feld: Daniel Brückner imago images/Lobeca

Am Wochenende hat er noch gegen seinen Heimatklub HEBC getroffen und seine Mannschaft mit zum Sieg geführt, jetzt hat er auch für die neue Saison zugesagt: Daniel "Bohne" Brückner bleibt auch in der Saison 2022/23 am Sachsenweg. Der inzwischen 40-jährige Ex-Profi soll weiterhin seine Erfahrung als Spieler und Ansprechpartner von Trainer Ali Farhadi einbringen und wie zuletzt eine elementare Stütze bei der Integration der vielen Nachwuchsspieler des Niendorfer TSV bleiben.

"Dieser Weg hier in Niendorf ist absolut spannend, darauf habe ich immer noch richtig Bock", sagt Brückner, der inzwischen schon 71-mal für den NTSV aufgelaufen ist und dabei 16 Treffer selbst erzielte und neun weitere vorbereitet hat. Trotz seines fortgeschrittenen Alters stellt Brückner seine Qualitäten als ehemaliger Profi der SpVgg Greuther Fürth und dem SC Paderborn auch in der Oberliga regelmäßig unter Beweis. Aktuell steht er nach elf absolvierten Partien bei sechs Treffern und zwei Assists.

Dass man einen absoluten Führungsspieler und wichtigen Ankerpunkt der Mannschaft für eine weitere Saison halten konnte, freut auch TSV-Coach Ali Farhadi: "Meine fünfte Saison mit 'Bohne' steht bevor und ich freue mich riesig darauf. Er ist einer dieser Spieler, denen man uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen kann, weil man nie enttäuscht wird. Er ist sich seiner Führungsrolle bei uns bewusst und füllt sie mit einer natürlichen Autorität aus, weil er einfach immer vorwegmarschiert. 'Bohne' ist für jeden Trainer ein absoluter Glücksfall - und es ehrt uns, dass er sich für uns entschieden hat.