"Ich habe ihn angeschrien": Wirtz' Sperre ärgert Musiala

Als Teilnehmer am Viertelfinale der Nations League stand die DFB-Elf schon vor dem Gastspiel in Ungarn fest, das 1:1 bei den Magyaren hat nun aber dennoch Auswirkungen auf die K.-o.-Phase im kommenden Frühjahr: Florian Wirtz verpasst den Auftakt aufgrund einer Gelbsperre.

Auch Florian Wirtz (#17) selbst ärgerte sich über seine Gelbe Karte, die ihm auch einen Rüffel von Kumpel Jamal Musiala einbrachte. picture alliance

Sportlich war das finale Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft in Ungarn letztlich von geringer Bedeutung. Als Gruppensieger stand die DFB-Elf bereits als Teilnehmer der K.-o.-Runde der Nations League fest, weshalb Julian Nagelsmann das letzte Länderspiel des Kalenderjahres 2024 nutzte, um auch den Spielern aus der zweiten Reihe die Chance zu geben, sich für weitere Einladungen und somit Einsätze zu empfehlen.

Podcast Was hinter Nagelsmanns Goretzka-Aussagen steckt - und wer kann Wolfsburg noch retten? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem kicker ein ausführliches Interview gegeben. Chefreporter Oliver Hartmann schätzt die Aussagen in der neuen Folge kicker Daily ein. Außerdem: In Wolfsburg bahnt sich der nächste Trainerwechsel an. kicker-Reporter Thomas Hiete liefert den aktuellen Stand. alle Folgen

Weil sich die auf neun Positionen veränderte Mannschaft aber insbesondere in den ersten 45 Minuten schwertat und nicht im Ansatz so leichtfüßig präsentierte, wie das noch beim 7:0-Kantersieg gegen Bosnien-Herzegowina der Fall war, sah sich Nagelsmann im Verlaufe der Partie gezwungen, peu á peu mit dem Stammpersonal nachzulegen - insbesondere in der Offensive. Und so betrat bereits nach knapp einer Stunde das kongeniale Duo bestehend aus Jamal Musiala und Florian Wirtz den Platz.

Nagelsmann: "Werden einen anderen guten Spieler auf den Platz bringen"

Eine Maßnahme, die dem Spiel sichtlich gut tat. Die beiden 21-Jährigen brachten frischen Schwung in die Partie, Wirtz leitete obendrein mit seinem Eckball in der 76. Minute die zwischenzeitliche Führung der DFB-Elf ein. Doch weil der Leverkusener bereits wenige Minuten zuvor ein taktisches Foul auf Höhe der Mittellinie gezogen hatte, hat sein gut 35-minütiger Einsatz auch eine Kehrseite.

Für sein Foul an Zsolt Nagy sah Wirtz die Gelbe Karte, die zweite im laufenden Wettbewerb, wodurch er den Auftakt in die K.-o.-Phase im kommenden Frühjahr wegen einer Sperre verpassen.

Ein vermeidbarer Umstand, den wohl auch Nagelsmann gerne verhindert hätte. "Ich ärgere mich ein bisschen über die Gelbe Karte für Flo", erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel. "Es ist aber wie es ist. Wir werden einen anderen guten Spieler auf den Platz bringen." Teamkollege Musiala ging mit Wirtz derweil härter ins Gericht. "Ich habe ihn schon angeschrien", gab der Bayern-Profi zu. Mit einem Grinsen allerdings schob er nach, er habe seinen Kumpel "dumm" genannt, "mehr nicht".

Denn wie auch sein Trainer blickt Musiala zuversichtlich gen März, wenn das am Freitag auszulosende Viertelfinale steigt. "Wir müssen auch gucken, da dann weiter zu kommen und das Spiel zu gewinnen." Das Positive aus DFB-Sicht: Im Viertelfinal-Rückspiel - Gegner wird entweder Dänemark, Italien oder Kroatien - darf Wirtz dann wieder mitwirken.