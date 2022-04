"Ich habe gesagt, dann höre ich auf": Wolf über seine schwierigste Zeit

In seinem offiziell dritten Jahr als Spieler von Borussia Dortmund blüht Marius Wolf auf. Dabei war der Weg zu seinem Herzensklub alles andere als leicht.

"Als ich das erste Mal vom Interesse gehört habe, habe ich mir gedacht: Wahnsinn! Als ich dann unterschrieben habe, hat mir meine Mutter die Nachricht geschrieben: 'Jetzt ist dein Traum in Erfüllung gegangen'", erklärt Marius Wolf in der neuen Folge des Podcasts "kicker meets DAZN", was ihm sein Wechsel von Frankfurt nach Dortmund im Jahr 2018 bedeutet hat.

Bereits als Kind war Wolf Fan des BVB, trug vor Schwarz-Gelb jedoch das Trikot von Nürnberg, 1860 München, Hannover und eben das der Eintracht.

Es war kein einfacher Weg für Wolf hin zu seinem Herzensklub. 2016 hatte der 26-Jährige zwischenzeitlich sogar daran gedacht, seine Karriere zu beenden. Hannover holte den Flügelspieler und gelernten Rechtsaußen von den Münchner Löwen, bei 96 fand sich Wolf nach der Entlassung von Thomas Schaaf jedoch schnell in der zweiten Mannschaft wieder. "Es war die schwierigste Zeit", beschreibt Wolf sein Engagement bei den Niedersachsen. "Ich hatte noch zwei Jahre Vertrag, ich habe gesagt, ich spiele in der U 23, dann können mich alle am Arsch lecken und dann höre ich auf. Solche Tage waren auch dabei", gibt der gebürtige Coburger Einblick.

Wolf aber bekam die Kurve, auch wenn der BVB-Traum nach seiner Debütsaison 2018/19 mit Leihen an Hertha und Köln zunächst wieder unterbrochen war. "Das war für mich nicht so schwierig, weil ich unbedingt Fußball spielen wollte. Als mir die Chance nicht gegeben wurde, habe ich schnell nach einer Lösung gesucht", so Wolf. Vor allem beim "Effzeh" sei er sportlich gereift.

"Ich wollte wieder bei null anfangen"

Danach war er bereit für das Kapitel Marco Rose, wenngleich ihn nicht viele noch auf dem Schirm hatten. Auch das Verletzungspech der Mitspieler hat das geändert. Wolf: "Natürlich haben wir viele Ausfälle in dieser Saison. Ich wollte wieder bei null anfangen und habe mir meine Minuten dann auch erarbeitet."

Die Zahlen sprechen mittlerweile für sich, bereits jetzt hat Wolf 29 Pflichtspieleinsätze, drei Treffer und einen Assist auf dem Konto und findet sich regelmäßig in der Startelf wieder. Besonders seine Flexibilität kommt ihm zugute, Rose hat Wolf bereits auf beiden Seiten in unterschiedlichen Systemen eingesetzt. "Ich kann gut mit jedem. Es gibt die Spieler, die die Spiele entscheiden, und auch Jungs, die zuarbeiten - nicht nur auf dem Rasen", berichtet Wolf, der seinen Platz beim BVB gefunden zu haben scheint.