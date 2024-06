"Ich habe gesagt, dann gehe ich": FC-Gremien lehnten Keller-Rücktritt ab

Beim Mitgliederstammtisch standen die Verantwortlichen des 1. FC Köln knapp 2000 Anhängern Rede und Antwort. Sport-Geschäftsführer Christian Keller verriet einige Details - und sprach über ein Rücktrittsangebot.

Bot seinen Rücktritt an, die FC-Gremien verzichteten: Sport-Geschäftsführer Christian Keller. IMAGO/Revierfoto

Die Agenda war spürbar. Noch ein letztes Mal über die Vergangenheit sprechen, dann eine Aufbruchsstimmung für die Zukunft erzeugen - diesen Plan hatten sich die Verantwortlichen des 1. FC Köln am Mittwochabend beim Mitgliederstammtisch vorgenommen. Ein Format, bei dem die Anhänger des Vereins regelmäßig Zeit und eine Plattform bekommen, um den Bossen ihre Meinung zu sagen. Was mal besser funktioniert und mal schlechter.

Diesmal war alles vorbereitet für ein großes Drama: Die Transfersperre durch die FIFA und der siebte Abstieg der Klubgeschichte hätten für große Tumulte sorgen können, doch abgesehen von einigen wenigen Unmutsbekundungen blieb alles erfrischend zivilisiert.

Wolf warnt vor Veränderung

Präsident Werner Wolf etwa bekräftigte nochmals, dass er Rücktritte in Vorstand und Geschäftsführung für nicht konstruktiv hält. "Ich halte es für vernünftiger, die Scherben aufzukehren, als wieder das Chaos einziehen zu lassen", sagte Wolf und warnte, die "Schleifspuren" der Vorstandswechsel der Vergangenheit sehe man noch heute.

Die Eckdaten der Kölner Vorbereitung Freitag, 21. Juni: Leistungsdiagnostik

Montag, 24. Juni: Voraussichtlicher Trainingsauftakt am Geißbockheim

Freitag, 5. Juli: Testspiel bei den Sportfreunden Siegen (16 Uhr)

2. - 4. August: Erster Spieltag 2. Liga

Obwohl abgesehen von Vorstandsberater Jörg Jakobs und Trainer Timo Schultz, dessen Vertrag ohnehin ausgelaufen war, niemand seinen Hut nehmen musste, wurden Rücktritte im Vorstand durchaus diskutiert. Sport-Geschäftsführer Christian Keller etwa habe ganz konkret angeboten, auf sein Amt zu verzichten: "Ich habe gesagt: Wenn es dem FC hilft, dann gehe ich", verriet Keller. Das allerdings lehnten die Klub-Gremien ab, erzählte Wolf - und erhielt dafür wohlwollenden Applaus.

Potocnik ist noch drei Jahre lang gebunden

Keller schraubt nun am Kader für die kommende Zweitligasaison. Mit Jan Thielmann, Eric Martel und Timo Hübers gaben bereits drei Profis ihre Zusage für die kommende Saison, obwohl sie Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen hatten. Außerdem verlängerte auch Mark Uth seinen Vertrag. Dabei wird es nun laut Keller nicht bleiben, bereits am Donnerstag werde man den Verbleib des nächsten Profis mit Klausel verkünden - womöglich Florian Kainz, der sich derzeit mit der Nationalelf Österreichs auf die EM vorbereitet.

Dass diese Zusagen nicht aus reinem Wohlwollen zustande kommen, ist allerdings klar. Keller betonte aber, es sei "ein sehr überschaubares Bonbon", mit denen man die Profis zum Bleiben bewegt habe. Im Klartext: Der FC hat den Spielern ihre Klauseln abgekauft, aber nicht zu jedem Preis.

Keller holt vier Talente

Es werden aber nicht nur aktuelle Akteure gehalten, sondern auch neue dazu geholt. Einen kicker-Bericht, dass die beiden Offensivspieler Chilohem Onuoha und Mansour Ouro-Tagba verpflichtet und dann ausgeliehen werden, bestätigte Keller indirekt. Außerdem werde man so noch mit zwei weiteren Talenten verfahren. Die Transfersperre tangiert das allerdings nicht - neue Profis dürfen bis zum Ablauf im Januar 2025 unter Vertrag genommen, aber nicht als Spieler registriert werden.

Außerdem bestätigte der Sport-Geschäftsführer, dass der kürzlich ausgehandelte neue Vertrag von U-17-Weltmeister Fayssal Harchaoui bis 2028 gültig ist. Der von Potocnik läuft 2027 aus. Der Jung-Stürmer soll die Vorbereitung auf die kommende Saison bei der Profis absolvieren und sich unter dem neuen Trainer Gerhard Struber für eine feste Rolle im Zweitliga-Kader empfehlen.

Die Schlussworte sprach Wolf: "In der Not wird zusammengehalten. Ich hoffe, dass es uns bald gelingt, euch wieder stolz zu machen."