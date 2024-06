"Ich habe genug!": Brasiliens Legende Ronaldinho schimpft

Als Weltmeister von 2002 hat Ronaldinho die Sonnenseite des brasilianischen Fußballs hautnah miterlebt - und erkennt im aktuellen Team Grund zur Sorge. Noch mehr: Der einst geniale Spieler zerlegt die aktuelle Auswahl.

Dem einstigen Ballkünstler und 2002er Weltmeister Ronaldinho vergeht das Lachen beim Blick auf Brasiliens aktuelle Nationalmannschaft. IMAGO/Action Plus

Die beiden Vorbereitungsspiele auf die bevorstehende Copa America (20. Juni bis 14. Juli) waren eher überschaubar dahergekommen. Die brasilianische Auswahl von Nationaltrainer Dorival Silvestre Junior - nach der Absage von Real-Coach Carlo Ancelotti seit Januar im Amt - hatten zunächst nach verspieltem 2:0 gerade so tief in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Mexiko gewonnen, ehe ein 1:1 gegen die USA folgte.

Kurzum: Euphorie entfachten die Auftritte auf dem Weg zum anvisierten zehnten Copa-Titel (letztmals 2019) noch nicht.

Erst recht nicht bei Ex-Nationalspieler Ronaldinho. Der 97-malige Nationalspieler und 33-malige Torschütze hatte einst zwischen 1999 und seinem Abschied 2013 einer goldenen Generation angehört - gekrönt mit dem WM-Titel 2002 in Südkorea/Japan (2:0 gegen Deutschland).

"Eine Schande"

Nun ergriff der während seiner aktiven Zeit für seine Finesse und außergewöhnliche Ballbehandlung gefeierte Dribbelkünstler in einem Instagram-Video das Wort - und zog mit forscher Kritik über die aktuelle Auswahl seines Heimatlandes hinweg. "Ich habe genug! Es ist ein trauriger Moment für alle, die den brasilianischen Fußball lieben", erklärte der inzwischen 44-Jährige. "Es ist eine der schlechtesten Mannschaften der letzten Jahre." Er sehe "keine Anführer" und erkenne auf dem Feld "mehrheitlich nur durchschnittliche Spieler".

Der frühere PSG-, Barcelona- oder Milan-Profi habe "noch nie eine so schlimme Situation erlebt wie diese" und beklagte in diesem Atemzug "mangelnde Liebe zum brasilianischen Trikot und mangelhaften Fußball" von den derzeitigen Protagonisten.

Deswegen, so der einstige Teil der gefeierten "Joga Bonito"-Bewegung, werde er sich bei der in den Vereinigten Staaten ausgetragenen Kontinentalmeisterschaft "kein Spiel Brasiliens ansehen und auch keinen Sieg feiern". Sein ausschlaggebender Punkt für diese harschen Töne: eben das jüngste 1:1 im Test gegen den kommenden Gastgeber USA. Brasiliens Leistung während dieses Auftritts ohne Führungsspieler Neymar (32), der inzwischen bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, nach Kreuzbandriss Trainingsrückstand hat und die Copa verpasst, sei aus Ronaldinhos Sicht "eine der schlechtesten" gewesen, "die ich je gesehen habe. Es ist eine Schande."

Zum Thema: Copa America 2024 - Brasilien ohne Casemiro und Neymar