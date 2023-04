"Ich habe die Wut gespürt": Tuchel rätselt über lethargischen Auftritt

Tief sitzt der Frust beim FC Bayern ob des Unentschiedens gegen Hoffenheim. Trainer Thomas Tuchel erklärte, warum das mit Blick auf das anstehende Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League eine riesige verpasste Chance war.

Nicht nur an der Säbener Straße weiß man, dass es dem FC Bayern nach dem 0:3 im Hinspiel bei Manchester City eine Herkulesaufgabe bevorsteht, um das Aus in der Königsklasse abzuwenden. Auch deshalb hatte man auf eine gelungene Generalprobe gegen Hoffenheim gehofft. Die blieb allerdings aus.

"Es war der Moment, einen draufzusetzen, das Spiel mit aller Macht zu gewinnen, aber auch eine Energie zu zeigen, Energie im Stadion zu wecken, Feuer und Zuversicht zu wecken", sagte Tuchel nach dem enttäuschenden Remis gegen die TSG.

Mit Blick auf das anstehende Duell gegen City, in dem die Münchner drei Tore aufholen müssen, stellte Tuchel fest: "Wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst, uns und unsere Fans in eine Stimmung zu bringen, um überhaupt daran zu glauben." Der 49-Jährige wollte die Flinte aber nicht bereits vorab ins Korn werfen, denn eine Chance sei noch immer da. "Wir sind nicht komplett chancenlos, aber die Aufgabe, die ohnehin schwer ist, ist nicht leichter geworden."

Ratlos wirkte der Trainer ein wenig, ob der Leistung seiner Schützlinge, zumal dieser lethargische Auftritt mit "mangelnder Überzeugung und mangelndem Selbstvertrauen" überraschend kam, wie Tuchel verriet.

"Nach der Art und Weise, wie wir in Freiburg und die ersten 70 Minuten in Manchester gespielt haben, wollten wir Energie entfachen. Ich habe die Wut gespürt, ich habe auch Wut gepaart mit klarer Zuversicht auf dem Trainingsplatz gespürt. Dass wir wussten, was zu tun ist - am Donnerstag und am Freitag, aber heute haben wir alles vermissen lassen."

Tuchel ging es dabei weniger um das Ergebnis, sondern mehr um die Art und Weise, wie seine Elf sich gezeigt hat. "Es war nur in ein paar ganz kurzen Phasen gut", stellte der Coach fest und beklagte zu viele einfache Fehler. Tuchel betonte in diesem Zusammenhang, dass auch ein etwaiger Sieg an seinem "Gesamteindruck nur sehr wenig verändert" hätte, denn eins ist klar: "Auf jeden Fall ist wahnsinnig Luft nach oben."

Mané hat "Reaktion" gezeigt

Gegen ManCity wird sich "ganz viel verändern", kündigte der Coach an, meinte mit dieser Aussage, dass es ein anderes Spiel werden wird, "ein anderer Gegner, ein anderer Rahmen" - und eine andere Aufstellung?

Das wird sich zeigen, klar ist, dass Sadio Mané nach seiner Suspendierung wieder zum Kader gehören wird. "Er wird am Sonntag im Training sein und am Mittwoch mit im Kader", bestätigte Tuchel und verwies darauf, dass der Senegalese durch seine Entschuldigung schon "eine Reaktion" gezeigt habe und demnach wieder alles in Ordnung sei.