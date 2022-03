"Ich habe die Jungs noch mal zurückgeholt": Frankfurt zieht Hammer-Los Barcelona

Hammer-Los für Eintracht Frankfurt: Die SGE bekommt es im Viertelfinale der Europa League mit dem FC Barcelona zu tun. Für RB Leipzig geht es nach Italien.

Wieder geht es für Eintracht Frankfurt gegen einen spanischen Klub: Nach dem dramatischen Last-Minute-Weiterkommen gegen Real Betis am Donnerstagabend bekamen die Hessen bei der Auslosung in Nyon am Freitag den mit Abstand namhaftesten Gegner zugelost. Die SGE trifft im Viertelfinale der Europa League auf den viermaligen Champions-League-Sieger FC Barcelona.

Am 7. April gastieren die Katalanen rund um die früheren Bundesliga-Profis Marc-André ter Stegen, Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembelé in der Main-Metropole, eine Woche später reist Frankfurt dann zum Rückspiel ins Camp Nou.

"Nachdem Barcelona gezogen wurde, gab es bei den Spielern Jubel und Freude, weil das einfach ein schillernder Name ist", beschreibt SGE-Trainer Oliver Glasner die Reaktionen seiner Spieler. "Dann sind die Jungs schon rausgegangen, ich habe sie aber noch mal zurückgeholt und gesagt, dass auch noch das Halbfinale ausgelost wird - und es mit Barcelona noch nicht vorbei ist. Wir trauen uns zu, dass wir diese Hürde überstehen."

Auch Sportvorstand Markus Krösche gibt sich optimistisch: "Barcelona ist natürlich ein anspruchsvoller Gegner mit sehr viel individueller Qualität. Aber wir haben gesehen: Auch Galatasaray hat den FC Barcelona extrem vor Probleme gestellt, das ist auch unser Ziel."

Leipzig gegen Bergamo - und mit vermeintlich leichtem Final-Weg

RB Leipzig, das durch den Ausschluss von Spartak Moskau ohne Spiel ins Viertelfinale eingezogen war, bekommt es mit Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo zu tun. Die Italiener hatten die Rheinländer in beiden Achtelfinal-Spielen knapp geschlagen (3:2, 1:0). Auch Leipzig hat zunächst Heimrecht und tritt im Rückspiel auswärts an.

"Das Team und der gesamte Klub sind super organisiert - bereits seit Jahren", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz am Nachmittag. "Für mich ist das wirklich eine sehr spannende Mannschaft."

In einem möglichen Halbfinale würde Frankfurt auf den Sieger der Paarung West Ham United gegen Olympique Lyon treffen. Leipzig hat den vermeintlich leichteren Weg, im Halbfinale ginge es gegen den Gewinner zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers.

Alle Hinspiele des Viertelfinals finden am 7. April (Donnerstag) statt, die Rückspiele eine Woche später am 14. April. Die Halbfinals werden am 28. April (Hinspiele) und 5. Mai (Rückspiele) ausgetragen, das Finale steigt am 18. Mai in Sevilla.

Alle Spiele des Europa-League-Viertelfinals im Überblick