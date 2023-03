"Ich habe das selten erlebt": Quo vadis, 1. FC Magdeburg?

Vor der Länderspielpause hat die Serie des 1. FC Magdeburg ein jähes Ende gefunden. Nach sieben Punkten aus den vorangegangenen drei Spielen verlor der Aufsteiger am vergangenen Wochenende 0:3 in Fürth. Wohin führt also der Weg des FCM?

Erst eine Serie und dann ein 0:3 in Fürth: Auf welchem Stand sind Christian Titz und seine Elf? IMAGO/Zink