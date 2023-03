"Ich habe dafür gebetet": Rams geben Ramsey ab

Die NFL-Offseason hat ihren nächsten Blockbuster-Trade: Die Los Angeles Rams geben Jalen Ramsey (28) ab. Der Cornerback läuft künftig für die Miami Dolphins auf.

Wie die beiden NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero am Sonntag übereinstimmend berichten, haben sich die beiden Franchises aus Los Angeles und Miami auf einen Trade des 28 Jahre alten Ramsey verständigt. Demnach erhalten die Rams für die Dienste des Cornerbacks einen Drittrunden-Pick sowie Tight End Hunter Long, der bisher für Miami auf- und eher unter dem Radar gelaufen ist.

In Florida erhält Ramsey einen angepassten Vertrag mit durchschnittlich 20 Millionen US-Dollar garantiertem Gehalt pro Jahr und darüber hinaus als Teil des Trades 25 weitere Millionen US-Dollar garantiert. Außerdem bekommt Ramsey genau das Ziel, das er gewollt hat: Die Dolphins sollen von Beginn an das bevorzugte Team des Stars gewesen sein, als sich ein Trade von Seiten der Rams abgezeichnet hat. "Ich habe seit einem Monat für genau das gebetet und jetzt passiert es", schreibt Ramsey auf Twitter.

Für den als Trash-Talker bekannten Cornerback geht es damit zurück nach Florida. Bereits im College hatte er für Florida State gespielt, im Anschluss war er im Draft 2016 an vierter Stelle von den Jacksonville Jaguars gezogen worden. Ramsey hatte sich direkt zu einem der besten Cornerbacks der NFL entwickelt, ehe die Rams 2019 zwei Erstrunden-Picks und einen Viertrundenpick nach Jacksonville schickten, um Ramsey zu erwerben.

Der Plan ging auf: 2022 gewann das mit zahlreichen Stars gespickte Team aus L.A. mit Ramsey den Super Bowl (23:20 vs. Bengals).

Rams im Ausverkauf-Modus

Nun scheinen die Rams aber im Ausverkauf-Modus zu sein: Vor Ramsey hatte Los Angeles bereits in Pass Rusher Leonard Floyd und Linebacker Bobby Wagner zwei große Namen ziehen lassen, auch Wide Receiver Allen Robinson soll Medienberichten zufolge noch getradet werden. Die Rams tragen damit ihrer schlechten Ausgangslage in Sachen Cap Space Rechnung, gerade Ramsey gehörte zu den Großverdienern im Kader. Um sich dieser Last zu entledigen, nimmt L.A. nun auch einen vergleichsweise niedrigen Gegenwert für einen der besten Defense-Spieler der Liga in Kauf.

Die Dolphins wiederum untermauern mit dem nächsten Blockbuster-Trade ihre Ambitionen für die kommende Saison. In der letzten Offseason hatte Miami bereits Star-Receiver Tyreek Hill aus Kansas City geholt, während der Saison folgte Pass Rusher Bradley Chubb aus Denver - und nun also auch Ramsey, der bei den Dolphins gemeinsam mit Xavien Howard eines der besten Cornerback-Duos der NFL bilden wird.