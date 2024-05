"Ich habe Blut geleckt": Jetzt kann sich Tobias Reichmann sogar einen Topclub vorstellen

Das Überraschungs-Comeback vom dreimaligen Champions-League-Sieger Tobias Reichmann war ein voller Erfolg. Trotz starker Leistungen können die Rhein-Neckar Löwen seinen Vertrag nicht verlängern - aufhören will Reichmann aber nicht. Eine Option könnten die Füchse Berlin sein.

Dein Comeback bei den Rhein-Neckar Löwen war sehr überzeugend. Mit einer Quote von knapp 70 Prozent über außen und knapp 80 Prozent vom Siebenmeterpunkt bist Du zum Top-Scorer avanciert. Wie beurteilst Du Dein Comeback?

Tobias Reichmann: Sportlich lief es besser als gedacht. Ich bin mehr als zufrieden, habe gezeigt, was ich kann und dass ich immer noch einiges im Tank habe.

Trotzdem haben die Löwen Deinen Vertrag nicht verlängert …

Das ist sehr schade - aber sie haben die Mittel nicht. Das respektiere ich, da kann man nichts machen.

Wie geht es dann für Dich weiter?

Es gab noch keine konkreten Angebote bisher. Klar ist aber: Ich habe noch zu viel Lust am Handball, um aufzuhören. In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich wieder richtig Blut geleckt. Und gezeigt, dass der Körper noch hält und die Leistung noch stimmt.

Du hast Dich doch durch Deine starken Leistungen auf der Rechtsaußenposition wieder in den Fokus gespielt - wieso gab es noch keine Anfragen?

Das weiß ich nicht. Viele Vereine setzen gerade auf den Außenpositionen auf junge Spieler. Zudem sind die Planungen ja in der Regel zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr weit vorangeschritten oder abgeschlossen. Aber vielleicht bewegt sich ja noch was.

Dein Alter kann doch auch von Vorteil sein. Du bringst jede Menge Erfahrung mit, Nervenstärke und Siebenmetersicherheit - von Deinem Wurfrepertoire ganz zu schweigen. Im Duo mit einem jungen Außenspieler doch eigentlich die ideale Doppelbesetzung für die Außenposition, oder?

Absolut. Deswegen hoffe ich ja auch, dass sich da noch eine Möglichkeit ergibt.

Du bist Berliner. Hans Lindberg hört auf, Valter Chrintz fällt erneut lange aus. Wie stehst Du als Löwe eigentlich zu Füchsen?

Für die Füchse Berlin zu spielen, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.

In den verbleibenden zwei Spielen kannst Du mit den Löwen noch zwei letzte Bewerbungsschreiben abschicken …

Das werde ich auf jeden Fall machen. So, wie ich in jedem Spiel alles gebe. Hoffentlich darf ich das auch in der kommenden Saison noch zeigen. Ich bin bereit.

