"Ich hab Bock": Marcel von Walsleben-Schied will es beim MSV Pampow nochmal wissen

Der MSV Pampow aus der Oberliga NOFV-Nord erhält ab Januar 2022 prominente Verstärkung in der Sturmspitze. Im zarten Alter von 38 Jahren möchte der viermalige Bundesliga und 178-malige Zweitligaspieler Marcel von Walsleben-Schied nochmal höherklassigen Amateurfußball spielen.

Marcel von Walsleben-Schied wird ein "grüner Pirat", stürmt ab 1. Januar 2022 für den MSV Pampow, der aktuell in der Oberliga NOFV-Nord auf Platz 15 steht. Ein Top-Transfer für den MSV, schon alleine aufgrund der Profi-Erfahrung des Neuzugangs: Vier Bundesligaspiele für Hansa Rostock sind die Kirsche auf einer Torte, die mit 178 Zweit- und 99 Drittligaspielen einen zartschmeckenden Belag enthält.

Dabei klangen von Walsleben-Schieds Worte vor knapp einem Jahr noch ganz anders: Bei seinem Abschied vom Hamburger Oberligisten SV Curslack-Neuengamme, bei dem er im zweiten Halbjahr 2020 unter Vertrag stand, sagte er noch: "Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber Vereinbarkeit zwischen Familie, Beruf und Fußball ist für mich nicht mehr gegeben." Der Aufwand sei ihm damals zu groß gewesen, sich für ein paar eventuelle Spiele im Frühjahr - die es aufgrund Corona dann auch nicht mehr gab - nochmal auf ein akzeptables Fitnesslevel zu bringen.

Doch die Lust, das Kribbeln im Körper, es war stärker als jede Sehnsucht nach Ruhe und körperlicher Entspannung. "Ich freue mich auf diese Aufgabe, denn ich habe gemerkt, dass ich noch körperlich topfit bin, und ich habe einfach Bock auf Fußball. Mit den Verantwortlichen des MSV bin ich ziemlich schnell auf einen Nenner gekommen", sagt der 38-Jährige in einer Mitteilung seines neuen Vereins. Fitness, die bringt er mit vom westmecklenburgischen Landesligisten Hagenower SV, bei dem er sich die vergangenen Wochen fitgehalten hatte. Eigentlich für die Reserve und die Alten Herren vorgesehen, lief von Walsleben-Schied am 6. November auch in der Landesliga-Mannschaft auf.

Sein neuer Trainer Ronny Stamer kann sich also freuen, und das tut er auch: "Mit seiner Erfahrung kann und wird er das Team leiten können. Er ist einer, der nach vorne marschiert, auch wenn es gerade nicht so läuft. Das brauchen wir. Und dass er Tore schießen kann, hat er in den letzten vier Jahren bei der TuS Dassendorf (zwischen 2016 und Juli 2020; d. Red.) bewiesen."