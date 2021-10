"Ich glaube nicht, dass der Bundestrainer noch anruft": Trapp glänzt vor Flicks Augen

Für die anstehenden Länderspiele wurde Kevin Trapp nicht nominiert. Doch mit einer Weltklasseleistung sicherte der 31-Jährige vor den Augen des Bundestrainers den überraschenden 2:1-Coup der Frankfurter beim FC Bayern.

"Der Trainer hat gestern gesagt, wir brauchen einen super Torwart, den wollte ich heute geben", berichtete Trapp schmunzelnd nach dem sensationellen 2:1 über den FC Bayern bei "DAZN". Der Schlussmann der Frankfurter hatte zuvor mehrfach in allerhöchster Not reagiert und die versammelte Offensive des Rekordmeisters verzweifeln lassen. "Man muss einfach an sich glauben. Wenn man vorher schon mit der Einstellung in das Spiel geht und sagt: 'Schauen wir mal, wie viele wir bekommen', dann wird das natürlich eher schwierig. Wir haben immer an uns geglaubt und aus den Mitteln, die wir heute hatten, das Maximum rausgeholt."

Lewandowski und Co. verzweifeln

Das Maximum waren drei Punkte, der erste Saisonsieg der Eintracht im siebten Anlauf. Allen voran dank einer kämpferischen Leistung der Extraklasse, eines Tors und einer Vorlage des starken Filip Kostic - und eben dank Trapp, der in der 56. Minute seine wohl größte Tat des Abends hatte. Geistesgegenwärtig parierte er einen Kopfball von Robert Lewandowski aus nächster Distanz noch mit dem Fuß. "Das war reine Intuition, da hast du nicht mehr viel Zeit nachzudenken. Da machst du dich einfach so groß wie möglich", erläuterte der Matchwinner. Auch ein Strahl von der rechten Seiten von Serge Gnabry (64.), ein erst spät zu sehender Abschluss von Leroy Sané (65.) und ein platzierter Schuss von Lewandowski reichten nicht aus, um Trapp zu überwinden.

So ein Erfolg wie heute kann extrem dazu beitragen, dass wir uns mehr zutrauen, mehr Selbstbewusstsein kriegen und den Glauben an unsere Stärke festigen. Kevin Trapp

"Ich glaube nicht, dass viele an unsere Chance hier geglaubt haben. Es war wirklich sehr viel Arbeit, aber wir haben sehr gut verteidigt. Chapeau an die Mannschaft. Wir haben heute gegen eine Bayern-Mannschaft gespielt, die in einer unfassbaren Verfassung ist", fuhr Trapp fort, der in der ersten Hälfte beim Führungstreffer der Bayern durch Leon Goretzka machtlos gewesen war.

Die Erlösung war ihm nach dem Befreiungsschlag anzumerken. "Die Führungsetage hat sich im Sommer geändert, der Trainer hat sich geändert. Vieles hat sich geändert. Wenn du dann die Ergebnisse auf dem Platz nicht einfährst, dann wird es schwierig, den Prozess zu beschleunigen", blickte Trapp auf den Start mit fünf Unentschieden in sechs Spielen zurück. "So ein Erfolg wie heute kann extrem dazu beitragen, dass wir uns mehr zutrauen, mehr Selbstbewusstsein kriegen und den Glauben an unsere Stärke festigen. Wir haben heute ein Spiel in München gedreht, das wird uns Auftrieb geben."

Bewerbungsschreiben an Flick

Neben den ersehnten drei Punkten spielt in der Erleichterung des Keepers ein weiterer Aspekt mit. Dem unter der Woche präsentierten Kader für die anstehenden Länderspiele gehört Trapp nämlich nicht an. Bundestrainer Hansi Flick gewährte neben Stammkeeper Manuel Neuer und dem genesenen Marc-André ter Stegen Arsenal-Bankdrücker Bernd Leno den Vorzug. "Natürlich bin ich enttäuscht", gestand Trapp. "Aber das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist meine Leistung und zu zeigen, dass der Trainer nicht mehr um mich herumkommt." Ein besseres Bewerbungsschreiben hätte Trapp vor Flick auf der Tribüne nicht abgeben können - auch wenn es für die Spiele in der kommenden Woche wohl zu spät ist: "Ich glaube nicht, dass er deswegen noch anruft und sagt, jetzt darfst du doch kommen."