"Ich glaube, dass de Ligt in Turin kaum einer nachweint"

Wie gut hat sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt verstärkt? War der Transfer von Matthijs de Ligt notwendig? Sandro Wagner und Michael Ballack sind skeptisch.

Ab der kommenden Saison ist Sandro Wagner nicht mehr der einzige Ex-Bayern-Profi am Mikrofon von DAZN, Michael Ballack gesellt sich als Kommentator und Experte bei Champions-League- und Bundesliga-Spielen dazu. Ganz genau im Auge haben beide ihren Ex-Verein in München. Und was sie so sagen, klingt deutlich weniger euphorisch als zuletzt aus dem Lager des deutschen Serienmeisters.

Dass die Bayern durch zahlreiche und namhafte Neuzugänge für neue Impulse innerhalb der Mannschaft sorgen, begrüßt Wagner im Gespräch. "Durch die neue Konkurrenzsituation schaffst du wieder einen ganz anderen Spirit." Aber: "Wenn man sich die einzelnen Transfers anschaut, muss es sich allerdings zeigen, ob jeder Transfer Sinn ergibt?" Zum Beispiel: "Macht es Sinn, de Ligt für 70 Millionen Euro zu holen, wenn du vorher Niklas Süle hattest? Zumindest wenn es stimmt, dass er für ein bisschen mehr Gehalt geblieben wäre." Aber trotzdem, so erfuhr es der kicker, nach dem ersten Gespräch mit allen Verantwortlichen unbedingt zu Borussia Dortmund wechseln wollte.

Wagner findet Mazraoui-Transfer "herausragend" - Skepsis bei de Ligt

Den ablösefreien Transfer von Noussair Mazraoui bewertet Wagner als "herausragend", weil auf der rechten Abwehrseite, die bislang Benjamin Pavard beackert hatte, der Offensivdrang gefehlt habe. Und Sadio Mané, der schillerndste Neuzugang? "Das ist natürlich ein großer Name, ein toller Spieler für die Bundesliga, aber auf der Dribbler-Position hatten die Bayern eigentlich nicht den ganz großen Bedarf." Durch den Abschied von Robert Lewandowski jedoch schon. "Wenn du das System umstellen willst ohne Stoßstürmer, dann ergibt das durchaus Sinn", findet Wagner.

Skeptisch bleiben sowohl er als auch Ballack bei de Ligt, dem mit einer Sockelablöse von 67 Millionen Euro zweitteuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Mit Lucas Hernandez, dem teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte, soll der 22-jährige Niederländer demnächst die Innenverteidigung besetzen. "Er war bei Juventus nicht unumstritten", erinnert Ballack. "Von den Leistungen ist er noch nicht der Spieler, der das Weltklasse-Prädikat mitbringt. Da wäre ich vorsichtig."

DAZN-Experten Michael Ballack und Sandro Wagner im Pressegespräch. picture alliance/dpa

Auch Wagner fällt vorerst ein kritisches Urteil: "Die Bewertung war nicht positiv, wenn ich mich bei meinen Serie-A-Freunden umhöre." Dort sei "niemand traurig" gewesen, wenn de Ligt mal nicht gespielt habe. "Juve hat ja offenbar auch nicht großartig gezockt, sie haben stattdessen den Bremer geholt vom Stadtrivalen aus Turin. Ich glaube, dass de Ligt in Turin kaum einer nachweint, wobei von außen betrachtet auch schwer zu bewerten ist, warum es dort nicht so gepasst hat."

Wagner lobt "Sensationstransfers" des BVB

Deutlich positiver blickt Wagner stattdessen auf den Ex-Münchner Süle in Dortmund. "Schlotterbeck, Süle und Hummels bilden das beste Innenverteidiger-Trio oder -Duo der Bundesliga, die sehe ich vor de Ligt, Hernandez und Upamecano." Generell lobt er die "Sensationstransfers" des BVB: "Wenn Haller nicht allzu lange ausfällt und sie in Bestbesetzung antreten können, sind sie absolut dazu in der Lage, Bayern gefährlich zu werden. Dann sehe ich sie sogar auf Augenhöhe. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen Adeyemi und Haller oder nur Haaland, hätte ich jedes Mal Adeyemi und Haller genommen - sofort."