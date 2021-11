"Ich gehe davon aus": Nagelsmann hofft auf Bank-Rückkehr gegen Benfica

Nach vier verpassten Spielen könnte Julian Nagelsmann am Dienstag gegen Benfica Lissabon wieder auf die Bank des FC Bayern zurückkehren.

Weiterhin in häuslicher Isolation: Julian Nagelsmann. AFP via Getty Images

"Ich hoffe, dass der Test morgen negativ ist und ich gehe auch davon aus", sagte Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen die Portugiesen (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Sein letzter PCR-Test vor fünf Tagen sei "schon grenzwertig" gewesen, die letzten Schnelltests allesamt negativ. Am Dienstagmorgen steht eine erneute Testung an, bei einem negativen Ergebnis kann Nagelsmann dann wieder an der Seitenlinie stehen.

Symptome habe er nicht mehr, erklärte der Bayern-Coach. "Man merkt, dass irgendwas im Körper war", sagte Nagelsmann, "aber keine Dinge mehr, die mich hemmen". Das Abschlusstraining am Montag leitete noch Co-Trainer Dino Toppmöller.

Kurz vor dem Hinspiel in Lissabon war Nagelsmann erstmals positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin verpasste der Chefcoach insgesamt vier Pflichtspiele des FC Bayern, darunter das historische 0:5 in Mönchengladbach.