"Ich fürchte niemanden": Mischt Shootingstar Greaves die Darts-WM auf?

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Beau Greaves die jüngste Frau, die sich jemals für die Darts-WM qualifiziert hat. Doch nicht nur wegen ihres jungen Alters lohnt ein genauer Blick auf die Engländerin.

Beau Greaves' Qualifikation ist für Beobachter des Dartsports und insbesondere der Frauen-Serie keine Überraschung. Während die in der Dart-Welt bereits bekannte Fallon Sherrock - 2020 als erste Frau überhaupt siegreich bei einer WM-Begegnung - sich erst kurzfristig über einen neuen Sonderweg ein WM-Ticket hatte sichern können, verdiente sich die 18-Jährige mit einer beeindruckenden Siegesserie ihren Platz beim wichtigsten Dart-Event des Jahres.

Seit mittlerweile 52 Matches ist Greaves ungeschlagen, im April dieses Jahres fuhr sie ihren ersten WM-Titel beim Frauen-Turnier der WDC ein. Im letzten Match des Jahres in der Women's Series folgte dann die Krönung ihres außergewöhnlichen Laufs: Im Finale in Wigan traf sie Ende Oktober nicht nur auf Fallon "Queen of the Palace" Sherrock, sondern verwies sie mit einem nie dagewesenen Average auf den zweiten Platz. 107 Punkte warf sie im Schnitt - so viel, wie noch keine Frau in der Darts-Geschichte vor ihr.

Dartitis zwingt sie zu langer Pause

Noch vor gut zwei Jahren war nicht denkbar, dass sie es einmal so weit bringen würde. Zwar hatte sie bereits in jungen Jahren viele Erfolge feiern dürfen, Ende 2020 ereilte sie jedoch ein Rückschlag. Die damals 16-Jährige erkrankte an Dartitis, einer psychischen Krankheit, die das Abwerfen der Darts zum richtigen Zeitpunkt behindert. Sie nahm sich deshalb eine beinahe einjährige Pause vom Dartsport. "Ich war mit allem beschäftigt, außer den Dartsport zu genießen", blickte sie im Interview mit der PDC auf ihre bisher wohl schwierigste Phase zurück.

Dass es gerade diese Phase war, die einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf ihrer bisherigen Karriere hatte, davon ist Greaves überzeugt: "Die Dartitis hat mir gezeigt, dass ich unbedingt Dartspielerin werden und eine gute Kariere haben möchte." Nach monatelanger Pause kam "Beau 'n' Arrow", so lautet ihr Spitzname, zurück und hat "Darts wieder lieben gelernt". "Es war Glück im Unglück - ich habe gelernt, damit umzugehen, und ich kann jetzt wieder richtig spielen. Die Women's Series hat das bewiesen. Jetzt geht es bei mir wieder um's Vergnügen", reflektiert Greaves die Zeit, die rückblickend ihre fantastische Serie eingeleitet hatte.

In der Order of Merit der Frauen ist sie mittlerweile auf Platz zwei geklettert und damit schon vor Sherrock. Preisgelder in Höhe von 8000 britischen Pfund fuhr sie 2022 bereits ein. Nun also folgerichtig der nächste Schritt, Greaves darf sich im berühmten Alexandra Palace mit den Besten der Welt messen.

In der ersten Runde wird sie dort auf William "The Magpie" O'Connor treffen. Der Ire ist nicht nur doppelt so alt wie die Debütantin, er kann in seiner zwölfjährigen Karriere bereits auf einige Erfolge zurückblicken, gewann er auf der Pro Tour 2019 beispielsweise ein Turnier. Doch verstecken muss sich Greaves vor dem 37. der Order of Merit mitnichten - mit ihren durchschnittlichen Averages kann sie längst mithalten mit den großen Namen der Dartswelt.

Herausforderung für Clemens?

Gelingt es Reaves, die Hürde O'Connor zu nehmen, wartet in der zweiten Runde bereits der nächste Kracher. Dort träfe sie auf keinen geringeren als den Deutschen Gabriel Clemens (25. der Order of Merit), der bei der WM 2021 mit seinem Sieg gegen den amtierenden Weltmeister Peter Wright für eine Überraschung sorgte und ins Viertelfinale einzog. Im kicker-Interview war sich Clemens Greaves' Qualitäten bewusst: "Sie ist auf jeden Fall sehr gut. Sie hat sich über die Women's Series qualifiziert und 52 Spiele in Folge gewonnen. Mit 18 - das spricht ja schon für sich."

"Ich freue mich sehr auf die WM. Ich werde einfach den Moment genießen", backt die 18-Jährige erst einmal kleine Brötchen. Eine Überraschung traut sie sich aber dennoch zu: "Ich fürchte niemanden, denn allein schon dabei zu sein ist ein Bonus. Wenn ich wirklich gut spiele, kann ich jeden schlagen."